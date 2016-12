Constănţeni urmăriţi penal, depistaţi de poliţişti

Constănțeni urmăriți penal, depistați de polițiști

Polițiștii Compartimentului Urmăriri din cadrul Serviciului Investigații Criminale l-au depistat marți, 6 ianuarie, pe Ionuț M., în vârstă de 22 de ani, din Constanta, posesor al unui mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de un an și opt luni pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. În aceeași zi, polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Constanța i-au depistat pe Victor C., de 57 ani, și Iulian-Ionuț S., de 37 ani, ambii din comuna Agigea, care posedau mandate de executare a pedepsei cu închisoarea de emise de către Tribunalul Constanța. De asemenea, polițiștii din Medgidia l-au depistat pe Petrică C., de 51 ani, pe numele căruia Judecatoria Medgidia emisese mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de doi ani pentru comiterea infracțiunii de abandon de familie.