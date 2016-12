Constănţeni sechestraţi şi obligaţi să cerşească în Italia

Constănțeni sechestrați și obligați să cerșească în Italia

Captură semnificativă în Italia: un grup infracțional specializat în trafic de persoane și sechestrare a fost reținut de autoritățile din Milano. Potrivit anchetatorilor, infractorii ar fi sechestrat zeci de persoane, majoritatea din Constanța, pe care le obligau să cerșească pe străzile din Milano, susține Romaniatv.net.Oamenii legii au reținut 14 români, toți de origine romă. La fel, victimele sunt în majoritate romi din Constanța, care erau ademenite cu promisiuni de locuri de muncă în Italia. Dar, odată ajunse la destinație, erau abuzate, mutilate și obligate să cerșească pe străzi. Primeau, ca masă, o conservă și din când în când o bere, au mai susținut anchetatorii. Iar dacă la sfârșitul zilei nu aduceau sechestratorilor cel puțin 50 de euro, victimele erau bătute crunt.„Ancheta a durat peste un an, timp în care am supravegheat suspecții, am făcut intercepții telefonice și video, pentru a documenta aceste fapte extrem de grave”, a afirmat procurorul italian, potrivit sursei citate.Din mâinile traficanților au fost salvate 22 de persoane. Ancheta va fi desfășurată de autoritățile italiene, acestea solicitând omologilor din țara noastră doar sprijin în colectarea de informații.