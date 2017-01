Constănţeni reţinuţi de poliţie pentru că au spart 22 de bancomate

1

IMPERIUL CORUPTIEI SE DESTRAMA

Cotidianu "Cuget Liber"..o lasa mai "moale" cu mutarea ANR-lui la Bucuresti...si o arunca pe " birocratie"...si culmea culmilor, mutarea se face la cererea marinarilor,asa cel putin rezulta din declaratia lui Eugen Olteanu , directorul general in-terimar al ANR, un " neica nimeni" aflat vremelnic in aceasta "pozitie" cu ajutorul lui Valentin Preda , Secretar de Stat in Ministerul Transporturilor, culmea fost bagator de seama la ANR (acreditari agentii de crewing) pina a fost "descoperit" cit de "inteligent si destept este" si trimis de PSD la Bucuresti sa "renoveze" marinaria pe malul Dimbovitei...pacat ,mare pacat ca toti veneticii au ajuns sa hotarasca lucruri atit de importante in legatura cu meseria de Navigator..COPYRIGHT.MARINARII.RO