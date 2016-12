Constănţeni prinşi băuţi la volan sau fără permis

Constănțeni prinși băuți la volan sau fără permis

Mai mulți constănțeni au fost prinși de polițiști, week-end-ul trecut, pe două sau pe patru roți, după ce au consumat băuturi alcoolice sau fără permis de conducere pentru nicio categorie.Un bărbat de 49 de ani a dat peste un copil care se plimba cu bicicleta, în localitatea Săcele. Polițiștii au descoperit că bărbatul care circula pe un moped nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie și se afla sub influența băuturilor alcoolice. În plus, conducătorul mopedului a părăsit locul producerii accidentului fără încuviințarea organelor de cercetare.Tot în week-end, un tânăr de 21 de ani a fost acroșat de un tractor, care a intrat într-un șanț, în comuna Peștera. Polițiștii au stabilit că cel aflat la volanul tractorului, un bărbat în vârstă de 29 de ani, conducea fără permis de conducere și sub influența băuturilor alcoolice.Un alt tânăr, de 26 de ani, a condus un autoturism pe raza localității Vama Veche după ce consumat băuturi alcoolice. Șoferul a intrat într-un alt autoturism parcat, producându-i avarii.În cauze, polițiștii au întocmit dosare penale.