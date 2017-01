CONSTĂNŢENCELE LA VOLAN / Ce părere au poliţiştii rutieri despre şoferiţele din Constanţa

CONSTĂNȚENCELE LA VOLAN / Ce părere au polițiștii rutieri despre șoferițele din Constanța

Despre femeile la volan se fac tot felul de glume, ba chiar unii le consideră un „pericol public”. Statisticile Poliției Rutiere îi contrazic: constănțencele sunt mult mai pricepute la șofat decât bărbații.Nu știu să parcheze, să dea cu spatele, li se oprește mașina în intersecție, iar în trafic, indiferent ce vor să facă, sfârșesc prin a încurca circulația - sunt doar câteva dintre afirmațiile făcute, de-a lungul timpului, despre femeile din spatele „colacului”. De fapt, un pasager este mai în siguranță într-un autoturism la volanul căruia se află o femeie decât într-unul condus de un bărbat. Acest aspect reiese din statisticile puse la dispoziție de Serviciul Poliției Rutiere Constanța, care arată că, la nivelul județului nostru, anul acesta, șoferițele au fost mai precaute.Catastrofe? Statisticile arată altceva!Cifrele strânse la nivelul Poliției Rutiere Constanța arată că femeile nu sunt atât de nepricepute în ale condusului auto precum se spune. Din contră!Astfel, în perioada ianuarie - noiembrie 2012, în județul Constanța au avut loc aproximativ 1.200 de accidente rutiere, soldate cu 80 morți, 130 răniți grav și 1.400 răniți ușor. Din numărul total al accidentelor, aproximativ 20% au fost produse de femei: este vorba despre 230 de accidente rutiere, soldate cu zece morți, 14 răniți grav și 260 răniți ușor.Un procentaj redus a fost înregistrat și la capitolul permise auto reținute. Din totalul de 5.700 de permise ridicate, până în 12% au fost deținute de reprezentantele sexului frumos. Motivele reținerii? Acumularea a cel puțin 15 puncte de penalizare, nerespectarea priorității de trecere ori depășire, neoprirea la culoarea roșie etc.; cazurile când șoferițele au fost surprinse la volan sub influența băuturilor alcoolice sau depășind viteza legală au fost rare.Pe de altă parte, și în ceea ce privește numărul infracțiunilor la regimul rutier se constată că șoferițele au fost mai precaute. Astfel, din totalul de 1.362 de infracțiuni înregistrate în Constanța, de la începutul acestui an, puțin peste 10% au fost comise de femei, respectiv 137. Este vorba despre circulația pe drumurile publice fără a deține permis de conducere sau cu permisul reținut, cu un autoturism neînmatriculat, având o alcoolemie de peste 0,80 la mie în sânge etc.„Sunt mai disciplinate în trafic”De altfel, polițiștii rutieriști susțin faptul că șoferițele sunt mai atente și mai prevăzătoare.„Femeile sunt mai disciplinate în trafic, în general. În primul rând, nu sunt vitezomane, iar acest aspect face diferența în cazul unui accident: dacă există viteză, pagubele vor fi mai mari și riscul de a exista victime este considerabil ridicat. Dar femeile nu au tendința de a călca pe accelerație. De altfel, ele ocupă banda a II-a, de obicei, pentru siguranță”, a declarat comisarul șef Constantin Dancu, șeful Poliției Rutiere Constanța.Din ce în ce mai multe șoferițePotrivit unei analize realizate de asig1.ro, pe baza datelor furnizate de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, în 2011 erau aproximativ 6,43 milioane de români care dețineau permis auto (este vorba de trei români din zece, care dețin un permis de conducere pentru cel puțin o categorie), iar numărul femeilor care au dreptul legal de a se urca la volan este în creștere, de la an la an.Astfel, pentru unele intervale de vârstă, respectiv 26 - 35 de ani și 36 -45 de ani, numărul femeilor care obțin permisul de conducere îl depășește pe cel al bărbaților. Singurul segment de vârstă unde încă există un avans clar al bărbaților este cel sub 25 de ani.