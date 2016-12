Constănţence rănite în atentatele de la Paris! Maşina lor, ciuruită de gloanţe

Constănțence rănite în atentatele de la Paris! Mașina lor, ciuruită de gloanțe

O constănțeancă care a plecat în Franța să își viziteze sora, împreună cu alte două prietene, a trecut prin clipe de groază, la Paris, după ce mașina în care se aflau a fost ciuruită de gloanțe.Cezara Popescu, directorul Serviciului Public Administrare Creșe, a fost împușcată, dar se află în afara oricărui pericol. Sora ei, Elena Laura, care conducea mașina, a dat dovadă de tărie și a accelerat în momentul în care teroriștii trăgeau spre mașina lor, astfel au scăpat cu viață. Aceasta este medic în Franța de mai mulți ani și a moștenit-o pe mama lor, Natalia Tomescu, cadru medical la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Constănțeanca și sora ei au povestit coșmarul prin care au trecut. Ele se îndreptau către un concert în momentul atacului. Celelalte două prietene care se aflau în mașină nu au suferit leziuni.„Am auzit focurile de armă și la început am crezut că sunt artificii, nu își imagina nimeni în Franța că se poate întâmpla ce s-a întâmplat. Când ne-am apropiat, l-am văzut pe atacator. Am văzut arma, era un Kalașnikov. E cumplit momentul în care te uiți la el, el se uită la tine și știi că vrea să te omoare. Atunci am accelerat. Era de vârstă medie, de statură medie, mare lucru nu am văzut. I-am văzut privirea, iar din privirea lui era clar că vrea să ne omoare. Ne tot spuneam că nu e posibil așa ceva, așa ceva nu se poate. Am accelerat rapid ca să ieșim din calea lui. Mașina a fost atinsă de gloanțe, nu știu cum de-am putut ieși toate patru. A tras patru gloanțe. Ăsta nu e război! Nu omori așa bărbați, femei, tineri. Ești un laș când faci asta. Sunteți niște lași! Împușcați oameni neînarmați, care sunt în mișcare. Toți sunteți niște lași! Noi vom continua să trăim ca și până acum”, a declarat Elena Laura, pentru presa din Franța.Cezara Popescu a fost atinsă de două gloanțe, chiar în cap, însă starea ei este bună. Constănțeanca a fost internată și medicii i-au făcut mai multe investigații, în cursul zilei de sâmbătă fiind externată. Astăzi, ea se va întoarce acasă.Șase atacuri simultane au avut loc, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în mai multe locuri din Paris, precum stadionul „Stade de France” și restaurante sau terase din zonele Bichat, Charonne și Bataclan. Procurorii francezi au precizat că cei șapte teroriști care au participat la atentatele comise în diferite puncte din Paris au fost împărțiți în trei echipe care s-au coordonat între ele. Nu mai puțin de 129 de persoane au murit, iar alte 352 sunt rănite. Printre decedați, se numără și doi români.