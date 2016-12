Constănţeanul care a vrut să mituiască un poliţist de la Rutieră nu poate părăsi ţara

1

coruptie

ala s-ar fi multumit si cu $5,cum ,de altfel a luat de mii de ori in cariera lui de rutierist.Intrebati-i pe taximetristi,sobolanii astia militieni isi cer partea la fiecare schimb.Nu numai taximetristi,duceti-va in piata,dela fiecare amarat cer bani pentru locul 20/20 centimetri pe care il ocupa.Ce sa mai zici de inspectorii financiari,vin intr-o haita de 5-6 si nu pleaca decat cu sacosele pline,fiecare.L-au gasit acum pe Elvis Memet,tipul ideal pentru tara spagarilor,adica:turc/tatar,musulman si american,sa-l tot jupoi.La Udttmr nu va gasi niciun sfatuitor util,presedintele ales cu jandarmi e de partea militienilor deghizati in politisti>il sfatuiesc pe Elvis sa nu se lase,e cuvantul lui impotrivacuvantului militianului si daca a avut $200 sa-i ceara inapoi,fiindca ala,militianul i-a smuls plicul din mana sau l-a amenintat cu arma.Poate sa zica orice cum si dobitocul a zis orice.