Constanţa, sub anul ŢEPELOR. Ce păcăleli şi-au luat constănţenii în 2014

1

epe - made in Romania

Ce ne mai tot miram? In articolul de fata, cei pagubiti reprezinta oglinda perfecta a electoratului din Romania, care din 90 incoacae a votat in general prost, un electorat usor de manipulat si de santajat, un electorat asistat, un electorat care, in alte circumstante, e dornic sa castige usor pe baza de noroc, sau prin invocare, pana la paroxism, a fortei divine prin intermediul direct si nemijlocit al minunatei noastre biserici ortodoxe. Acesti oameni n-au inteles in intreaga lor viata ca nimic nu pica din cer. De partea cealalta, avem de-a face cu infractori romani, al caror mod de operare a fost complet necunoscut pana mai deunazi, celor din Occident. Asta ca sa stim pe ce lume traim.