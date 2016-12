Constanţa - piaţă de desfacere pentru proxeneţi

2

DENUNT

ATENTIE.VERIFICATI STRADA ION RATIU 97 SI DOCHERI 17 A.AICI SE PRACTICA PROXENETISMUL.SORA MEA POPA IULIA ESTE SURDOMUTA.ARE 28 DE ANI .ESTE LIPSITA DE DISCERNAMANT.ARE MAINILE TAIATE INCERCAND SA SE SINUCIDA DE 3 ORI.DE 7 ANI ESTE SUB CERUL LIBER.SUNTEM 3 COPII EVACUATI DIN BUCURESTI BDUL BASARABIA 67,BL A 16 AP 15 SECT 2.NOI BAIETII MAMA SI BUNICA NE AM ADAPTAT LOCUIND IN INSTITUTII UNDE PLATIM CU MUNCA NOASTRA.IULIA FIIND SURDOMUTA CU O OPERATIE LA CAP LA SPATE SUB PAR CARE A SUFERIT O IN COPILARIE,ESTE LIPSITA DE DISCERNAMANT.ARE SINDROM MANIACAL DEPRESIV.ESTE DEPENDENTA DE TIGARI.A FOST IZGONITA DUPA 7 ANI DE PRIETENUL EI DIN BUCURESTI PT CA DIN FEBRUARIE 2011 S AU INTETIT CRIZELE MANIACALE EA SPARGAND TOT PRIN CASA.A DORIT SA LUCREZE PE LITORAL PE TIMP DE VARA AVAND DIPLOMA DE BUCATAR COFETAR DAR CRIZELE AU REAPARUT SI A FOST DATA AFARA DE LA AUTOSERVIREA HOTELULUI UNDE A LUCRAT .A FOST INTERNATA LA PALAZU MARE DAR DICTORITA NEDREAPTA A DAT O AFARA NEVINDECATA STIIND CA NU ARE LOCUINTA.EA NU A VRUT NICIODATA SA STEA INSTITUTIONALIZATA DE ACEEA A AJUNS ASA.UNDE STA FAMILIA NU POT STA SI PERSOANE STRAINE DE CEI CARE LUCREAZA IN INSTITUTIA RESPECTIVA.IN PREZENT MAMA NOASTRA STA INTR O BISERICA CU BUNICA DE 87 DE ANI INGRIJIND O DUPA ORELE DE SERVICIU.AM FACUT TOTI CERERI DISPERATE CA SORA NOASTRA SA FIE SALVATA SI SA FIE INTERNATA LA CENTRUL PILOT DE LA TECHIRGHIOL.NU SE APROBA DEOARECE ARE BI DE BUCURESTI UNDE NU ESTE PRIMITA SA STEA.ACUM A LUAT O BUNA DOAMNA VLAD DE LA ASOCIATA SURZILOR DIN STRADA GRIVITEI CTA.EA STA LA O FAMILIE DE SURDOMUTI CARE NU O POT TINE MULT.RUGAM ZIARUL CUGET LIBER SA O SPRIJINE SA INTRE LA TECHIRGHIOL LA TRATAMENT,SA AIBA O ACTIVITATE DE BUCATAR SI SA FIE OCROTITA.ALTFEL VA MURI.POLITIA A GASIT O DE 3 ORI PE CENTURA LA AUSHAN FACAND CU MANA LA MASINI.PROTECTIA HANDICAPATILOR DIN BUCURESTI SECT 3 A REFUZAT SA I PUNA AJUTORUL SPECIAL DE 234 RON PE MOTIV CA NU MAI LOCUIESTE LA ADRESA DIN BI.IULIA ARE CARD CEC .