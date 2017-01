Constanţa, pe locul doi în ţară la consumul de cocaină

Constanța, pe locul doi în țară la consumul de cocaină

Potrivit unui raport al Inspectoratului General al Poliției Române, în primele opt luni ale acestui an, polițiștii antidrog au destructurat 70 de grupări infracționale organizate specializate în trafic de droguri, peste 400 de persoane fiind cercetate pentru comiterea de astfel de infracțiuni. Polițiștii au ridicat în vederea confiscării 20.551 de comprimate și 1400 kg de droguri. Ca urmare a activităților desfășurate de polițiștii de combatere a criminalității organizate, sub supravegherea procurorilor, în dosarele penale aflate în lucru la nivelul DIICOT, au fost trimise în judecată 641 de persoane, pentru săvârșirea a 1039 de infracțiuni. La nivelul național, cocaina rămâne un drog al marilor orașe, fără mari modificări față de anii trecuți. În topul consumatorilor rămân bucureștenii, urmați de constănțeni, timișoreni și clujeni. Drogurile ușoare, cu caracter „recreativ”, cum sunt hașișul și cannabisul sunt printre cele mai traficate/consumate stupefiante. Ruta de trafic a heroinei a rămas stabilă în zona balcanică, ramura nordică incluzând și România. În același timp, s-a prefigurat o rută dinspre Ucraina spre Europa de Vest, având ca țară de tranzit România. În ceea ce privește tranzitul de cocaină - traseul prin țara noastră este folosit sporadic pentru transporturi dinspre America de Sud către Europa de Vest. Principala poartă de intrare a drogurilor în România rămâne, însă, Portul Constanța. Numai în acest an, polițiștii au depistat două transporturi record, cazuri derulate însă în colaborare cu reprezentanți ai polițiilor străine. La data de 30 ianuarie, sub coordonarea procurorilor DIICOT Constanța, polițiștii au depistat în flagrant patru persoane, care încercau să introducă în țară două containere cu material lemnos provenind din Brazilia, în care se afla ascunsă cantitatea totală de 1203,9 kg de cocaină. La percheziția containerelor, polițiștii au identificat 1080 calupuri de cocaină, ambalate în folii de plastic de diferite culori. În urma analizei s-a constatat că drogurile aveau o puritate de peste 90%, având o valoare de piață de peste 100.000.000 de euro. La percheziția ulterioară, efectuată cu ocazia reținerii suspecților, polițiștii au identificat și indisponibilizat 140.000 de euro și două autoturisme de teren. De asemenea, în luna mai, polițiștii antidrog, împreună cu polițiști din cadrul Poliției de Frontieră și lucrători vamali, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au efectuat un control asupra mărfurilor existente într-un container suspect, sosit în Portul Constanța din direcția Peru. Astfel, au fost identificate opt cutii de carton, în interiorul cărora se aflau aproximativ 200 kg de cocaină, drogurile fiind ambalate în pachete a câte 1 kg fiecare, de o puritate de peste 90%, având o valoare de piață de peste 20.000.000 de euro. Containerul în care se aflau cutiile urma să ajungă la o fundație din Municipiul Arad, ce figura ca importator în documentele de însoțire a mărfurilor, cu destinația finală Europa de Vest.