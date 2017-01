Constanţa, oraş monitorizat video? Intersecţiile mari şi zonele aglomerate, primele vizate

Constanța, oraș monitorizat video? Intersecțiile mari și zonele aglomerate, primele vizate

Primăria și Poliția municipiului Constanța lucrează la implementarea unui sistem de monitorizare video a întregului oraș. Administrația locală are în vedere achiziționarea, cu ajutorul fondurilor europene, a unor camere de supraveghere performante, care vor fi instalate în mai multe părți ale orașului.Din punctul de vedere al comandantului Poliției Municipiului Constanța, statistic, orașul este unul sigur, prin prisma reducerii numărului de infracțiuni comise în stradă. „Din punct de vedere statistic, și nu numai, Constanța este un oraș sigur. Dacă ne referim la infracționalitatea stradală, Constanța are minus 35% față de aceeași perioadă a anului trecut. Când spun asta, mă refer la violențe, furturi din societăți comerciale, din autoturisme, buzunare și așa mai departe. Pe de altă parte, există și evenimente izolate, cum a fost cel de la Delfinariu, regretabil. Nu a fost cu premeditare, nu aveai de unde să știi ce se pregătea să facă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, comisar șef Tudorel Dogaru, șeful Poliției Municipiului Constanța.Sistem de monitorizare și dispeceratPoliția Municipiului Constanța a fost solicitată să-și exprime un punct de vedere privind implementarea sistemului de monitorizare pe raza orașului Constanța. Se vor avea în vedere anumite obiective, cât și realizarea lor, pentru accesarea fondurilor europene. „Când planul va fi terminat, va avea în componență și un sistem de monitorizare. Camerele de supraveghere vor fi amplasate în punctele de importanță maximă, în intersecțiile mari și nu numai. Va fi făcut și un dispecerat, care va anunța problemele existente în oraș”, a declarat Liviu Tramudana, purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Constanța.„Din informațiile mele, se fac niște analize. Am fost solicitați de către cei de la Primăria Municipiului Constanța și se intenționează, pe fonduri europene, să se instaleze camere de luat vederi, cu rezoluție foarte bună”, a mai adăugat cms. șef. Tudorel Dogaru. Deocamdată nu există o dată sigură în care ar putea fi implementat acest proiect, însă reprezentanții Primăriei Con-stanța susțin că monitorizarea s-ar putea realiza în anul 2017.„Anticipez o opoziție, dar interesul primează“Nu toată lumea este de acord cu supravegherea domeniului public prin camere de luat vederi, contestatarii considerând că le este afectată intimitatea și că vor fi urmăriți mult mai ușor. „Vor fi și pe acest subiect contestații și discuții de genul «ne urmăriți, unde se stochează datele, vreți să ne monitorizați». Spre exemplu, Londra este cel mai monitorizat oraș din lume, dar și acolo există contestatari. Anticipez o opoziție, dar bineînțeles, interesul este cel care primează și din ce știm până acum, și interesul este de a monitoriza ce se întâmplă pe domeniile publice, în zonele circulate, astfel încât nivelul de siguranță să crească. De altfel, când accesezi niște fonduri, trebuie să ai și niște obiective, pe care să le urmărești. O să se vadă în ce măsură lucrurile propuse s-au îndeplinit și au dus la realizarea obiectivelor respective, nu doar că vor fi amplasate”, a mai precizat cms. șef. Tudorel Dogaru.Totuși, indiferent de contestatari, necesitatea unui astfel de sistem a fost văzută, din păcate, în urma crimei din zona Delfinariu, din data de 27 mai a.c., atunci când Adriana Farcaș a fost înjunghiată de peste 10 ori, iar ucigașul acesteia a dispărut fără urmă. Agresorul a fost prins în 48 de ore, după o mobilizare a mai multor structuri de apărare. „A fost o muncă titanică pentru a fi identificat respectivul, s-a lucrat timp de 48 de ore încontinuu. Au fost angrenate mai multe forțe, de la IPJ Constanța și nu numai. Am resimțit și noi presiunea foarte tare din partea constănțenilor, dar nu din acest motiv am reacționat așa, ci pentru că a fost vorba de o faptă foarte gravă și care merita pedepsită cu vârf și îndesat. Fiind vorba despre o faptă foarte gravă, au fost create mai multe efective de lucru și s-a reușit identificarea rapidă a autorului. Nu repară ce s-a întâmplat, din nefericire”, a conchis Tudorel Dogaru, șef al Poliției Municipiului Constanța.