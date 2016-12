Constanţa nu are interlopi, doar „grupuri de interese“

Șeful Poliției Constanța:

Constanța nu are interlopi, doar „grupuri de interese“

Despre profesia de polițist, modificările care vor avea loc la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Constanța (IPJ) dar și alte aspecte, ne vorbește, într-un interviu acordat ziarului Cuget Liber, șeful IPJ Constanța, comandantul Dumitru Catană. - Cu ce probleme se confruntă polițistul în activitatea de zi cu zi? - Polițistul, în activitatea de zi cu zi, se confruntă cu tot felul de probleme. Nu sunt probleme standardizate. Este o activitate foarte dificilă și complexă. Se confruntă cu tot ce se întâmplă în stradă, în societate chiar și în familie, cu problemele financiare, care sunt într-un an de criză. Cu toate acestea, încearcă să le rezolve cât mai bine în favoarea cetățenilor. - Există găști interlope care acționează la nivelul județului Constanța ? - Există tot felul de grupuri de interese organizate pe diferite criterii, pe care noi le controlăm. De când am venit aici, exceptând primele zile, nu s-au înregistrat incidente, scandaluri sau violențe majore la nivel de oraș sau de județ. - Care este numărul polițiștilor ce urmează a fi disponiblizați, la nivelul Inspectoratului Județean Constanța? - Încă nu s-a pus problema disponibilizării persoanelor. S-a pus problema radierii unor funcții. Mai exact, în jur de 30 – 35 de funcții vacante care vor fi radiate. Este vorba de un proiect de radiere al lor, funcțiile încă nu au fost eliminate. - Vor fi desființate posturile de poliție de la țară ? - Există discuții la nivelul Ministerului Administrației și Internelor și sunt luate în vedere vreo trei variante referitor la modul de reorganizare a posturilor de la țară. Practic, nu vor fi desființate, se vor reorganiza în altă formă. Nu știu exact care variantă va fi adoptată. Cert este că nu va pleca nimeni acasă, probabil se vor crea alte oportunități în ceea ce privește locurile de muncă. Nu trebuie să speriem pe nimeni care își face treaba corect. Nu-și vor pierde locurile de muncă. Decât să stea câte doi sau trei polițiști în fiecare comună, probabil se va face o secție la nivel zonal și vor beneficia locuitorii de sprijin 24 de ore din 24. Nu va fi cum se întâmplă acum, să plece acasă la ora 16 și să nu ai unde să apelezi, pentru că nu mai găsești pe nimeni. - Dacă va fi adoptată această variantă, nu va fi mai greu? Pentru că le ia ceva timp polițiștilor să ajungă, în cazul în care apar probleme într-un sat. - Nu, pentru că toate mașinile care sunt se vor concentra la secția respectivă. În afară de asta, se va patrula non - stop. Acei doi - trei polițiști din fiecare comună se vor aduna și vor fi 30 - 40 în fiecare secție, având activități de patrulare în comuna sau zona respectivă. - Care a fost cel mai dificil caz pe care l-ați instrumentat de când sunteți șeful Poliției Constanța ? - Cel mai dificil caz a fost cel de la Cernavodă, unul din cele mai mediatizate cazuri la nivel național, care în 30 de ore a fost rezolvat. Un caz nefericit dar, pentru Poliția Română, un caz rezolvat cu succes. - Cum este colaborarea cu Parchetul, cu instanțele? Sunteți mulțumit de numărul de infractori care sunt arestați ? - Avem o colaborare foarte bună. Avem întâlniri periodice cu Parchetul, scopul lor fiind să remediem deficiențele de comunicare, de colaborare care nu sunt majore, tocmai de aceea ne și întâlnim. Ca problemele care apar, să fie remediate pentru a nu exista deficiențe. Cu mulți dintre cei care lucrează în Parchet suntem în relații bune de amiciție, deci pot spune că da, lucrăm foarte bine cu Parchetul. - Este greu de condus In-spectoratul Județean de Poliție Constanța? - Este unul din cele mai grele, dacă nu chiar cel mai greu inspectorat cu tot felul de probleme care sunt. În primul rând cu litoralul, care de multe ori dublează populația orașului. Apoi cu aeroportul și cu portul, se știe peste tot în lume că, în general, porturile sunt porți de intrare la tot ce e bine și tot ce e rău.