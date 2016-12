Constanţa marchează opt ani de la moartea unui erou

Constanța marchează opt ani de la moartea unui erou

În urmă cu opt ani, militarul Iulian Arusoaei intervenea pe bulevardul 1 Decembrie 1918 la un incendiu. Pentru că proprietarul apartamentului din care ieșea fum nu a vrut să deschidă ușa, plt. maj. Iulian Arusoaei a urcat la etajul superior pentru a coborâ în apartamentul incendiat, prin exteriorul blocului, cu ajutorul unei coarde de salvare. Bărbatul și-a legat coarda de salvare de centura de siguranță, iar la câteva secunde după ce s-a desprins de pe pervaz s-a prăbușit în gol și a murit în urma impactului cu solul.„Respect !.....și suntem datori să nu uităm !07 septembrie 2015 - Opt ani de când Iulian Arusoaei a devenit nemuritorSublocotenent post-mortem Iulian Arusoaei 07 Septembrie 2007- comandantul Gărzii de Intervenție din cadrul Detașamentului Oraș Constanta, a cazut la datorie în timpul unei misiuni.Era un om nebun ... nebun ca sa salveze vieti , era o persoana deosebita , un coleg deosebit, un profesionist .Era capul si picioarele de la interventii, . Era peste tot ... pentru unii mentor, pentru altii D-zeu ...pentru mine camarad .Merita sa vorbim despre acest OM ,la trecut ,prezent si viitor....cu RESPECT si si cu datoria de a nu uita !Iulian ar fi implinit 48 de ani pe 11 noiembrie .Născut la Vaslui, el absolvise cursurile Școlii Militare de Subofițeri Boldești - Arma Pompieri, în 1992, și din același an a fost detașat la Constanța. În urmă cu șaptesprezece ani, el a fost numit comandant al Gărzii de Intervenție a Detașamentului Oraș.A fost un POMPIER MILITAR altruist si va ramane in amintirea noastra si sufletul nostru,acest om si-a pus viata in primejdie ca oricare din colegii lui,SACRIFICIUL SUPREM INSEAMNA A-TI DA VIATA pentru SEMENII TAI si de a-i ajuta cand nimeni nu poate...la orice intervenție punea suflet și făcea totul cu maximum de profesionalism..asa a fost si Iulian Arusoaei.Clipa cand mori nu poti s-alegi , asa a fost sa fie ...asa a vrut bunul Dumnezeu , Iulian erou pompier... sunt sigur Iulian este inger acum si ne vegheaza din cer pe noi !Vreau sa stii Iulian ca vom pastra in suflet amintirea ta ...suntem datori sa nu uitam !”, a scris Bogdan Covalciuc pe pagina de socializare.