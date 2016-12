Constanţa mai are de aşteptat până trece la plăcuţele de înmatriculare cu trei cifre

Constanța mai are de așteptat până trece la plăcuțele de înmatriculare cu trei cifre

Bucureștenii își pot comanda, de la începutul anului, plăcuțe de înmatriculare cu trei cifre pentru autoturismele înscrise în circulație. Deoarece combinațiile de două cifre sunt aproape epuizate, Direcția Regim Permise și Înmatriculări Auto a capitalei a hotărât introducerea noilor plăcuțe, care au aceleași dimensiuni ca și cele clasice, dar includ un grup de trei cifre. Noile plăcuțe de înmatriculare au fost introduse pentru a putea acoperi cererea bucureștenilor pentru următorii 30 de ani, în condițiile în care combinațiile de două cifre ce apar pe numerele clasice vor fi epuizate în curând. Constănțenii care vor să-și înmatriculeze mașinile cu astfel de plăcuțe mai au de așteptat ani buni, deoarece mai există sute de mii de combinații de două cifre. „La Constanța nici nu se pune problema pentru a trece la trei cifre. Bucureștiul are un parc auto de peste un milion de autovehicule, la care se adaugă alte sute de mii care circulă în restul țării cu numere de leasing. Așa că acolo aproape că s-au epuizat combinațiile de două cifre, așa că s-a trecut, doar preferențial deocamdată, la plăcuțele de înmatriculare cu trei. Noi suntem încă departe, foarte departe”, ne-a declarat comisarul șef Romeo Tecău, șeful Serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor. Mai mult, în timp ce în capitală se înregistrează an de an creșteri considerabile ale parcurilor auto, la Constanța fenomenul este într-un remarcabil regres. Potrivit comi-sarului șef Romeo Tecău, efectele crizei economice s-au resimțit sever anul trecut mai ales la capitolul înmatriculări auto, înregistrându-se o scădere de 48% față de 2008. „Toți își cumpărau mașini în 2008. Că își aduceau la mâna a doua din străinătate, că le cumpărau noi, în 2008 s-a înregistrat cea mai mare creștere de înmatriculări. Anul trecut, criza și-a spus însă cuvântul. Am avut o scădere cu 48% față de 2008", spune șeful Serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Constanța. Astfel, în ultimul an, au fost înmatriculate puțin peste 7.000 de autovehicule, ceea ce reprezintă o creștere a parcului auto cu doar 5 procente. Potrivit Serviciului, acest trend va fi urmat și anul acesta, mai ales că Guvernul a eliminat unele facilități pentru taxa de poluare la mașinile cu normă de poluare mică. Dacă în 2009, autoturismele noi, cu motoare sub 2.000 cmc, nu plăteau taxa de poluare, anul acesta toate tipurile și modelele vor fi taxate.