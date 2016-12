CONSTANŢA, judeţul celor mai ATROCE CRIME!

CONSTANȚA, județul celor mai ATROCE CRIME!

Constanța este județul unde, de-a lungul timpului, s-au petrecut unele dintre cele mai înspăimântătoare crime. Ucigași în serie, decapitări, necrofilie, copii uciși și violați, soții, mame sau amante măcelărite cu zeci de lovituri de cuțit - sunt doar câteva dintre grozăviile care au avut loc în urbea de la malul mării. Alarmant este că, de la an la an, ucigașii dau dovadă de o cruzime din ce în ce mai mare!La începutul acestei săptămâni, Gheorghe Drăgușin, bărbatul de 50 de ani, suspectat de comiterea uneia dintre cele mai cumplite crime din ultimele două decenii din județul nostru ar fi trebuit să apară în fața magistraților și să le ceară eliberarea lui din arest. S-a răzgândit și și-a retras cererea. Ba mai mult, apărătorul lui a susținut că acesta își va recunoaște faptele. Adică va recunoaște că, într-un acces de furie și cu mințile întunecate de alcool, și-a ucis concubina, pe Milica Hreașcă, de 53 de ani, într-un mod greu de imaginat: a decapitat-o, i-a tăiat brațele și a tranșat-o de la gât până în zona genitală, scoțând toate organele într-un butoi de plastic.Aceasta este, însă, cea mai recentă dintre cele mai atroce crime care au avut loc, de-a lungul anilor, în județul nostru.1998: Homosexual batjocorit și după moarteO crimă neobișnuită zguduia orașul Constanța în 1998: Ștefan Ifoară, președintele filialei LADO Constanța, a fost găsit decapitat pe canapeaua din propria garsonieră, dezbrăcat, cu mâinile și picioarele legate la spate și cu dantura spartă. Mai mult, pe trupul victimei au fost găsite 20 de înțepături de cuțit, iar pe peretele din fața canapelei era schițată, în roșu și negru, o zvastică. Cercetările au scos la iveală amănunte ce au șocat, la acea vreme: victima era homosexual, pe cadavru au fost găsite urme de spermă, la fel în anus și în cavitatea bucală. Deși au fost arestați doi suspecți, lipsa de probe a dus la eliberarea lor; ulterior, unul dintre ei a murit de SIDA, iar celălalt a plecat în America.2004: Familie ucisă la Mangalia, fetița a fost îngropată de vieModul cumplit în care și-au găsit sfârșitul cei trei membri ai familiei Ion, din Mangalia, a ținut mult timp prima pagină a ziarelor, și la fel și tertipurile căutate de cei doi autori ai triplului asasinat, Shyti Blenis și Ștefan Niculescu, pentru a nu fi condamnați la închisoare.În timpul cercetărilor, anchetatorii stabilit că cele trei victime au avut parte de morți cumplite: capul familiei, Alexandru Ion, a fost înjunghiat, Lucreția Ion, soția lui, a fost strangulată, ambii îngropați într-o pădure din sudul litoralului, iar fiica lor, Amalia, de opt ani, a fost strangulată dar era vie când a fost îngropată la marginea unei păduri din Valu lui Traian, pe căile ei respiratorii găsindu-se pământ la necropsie. De menționat că, în timpul audierilor, Ștefan Niculescu (fiul surorii Lucreției Ion) a declarat că au luat decizia de a o ucide pe fetiță, pentru că rămăsese orfană… În prezent, ambii autori sunt după gratii.2005: Fetiță de cinci ani, omorâtă și violată analAnul 2005 este considerat unul extrem de greu de polițiștii constănțeni: este anul în care s-au confruntat cu uciderea unei fetițe de șase anișori și cu un ucigaș în serie ce făcea victime între samsarii de mașini din Constanța.Pentru o țigară! Acesta a fost motivul pentru care Andreea Dodan, fetița de șase anișori, a fost trimisă de mamă în locuința criminalului, Adrian Florescu. După 12 beri, niște coniac și vin, bărbatul nu a mai știut ce face; așa le-a declarat polițiștilor după șase luni de la comiterea crimei, când a fost descoperit. S-a repezit la fetiță, a lovit-o, a strangulat-o și după ce nu a mai mișcat, a dezbrăcat-o și a violat-o anal și oral. Apoi a îngropat-o în curte, a turnat ciment peste locul respectiv și, când a fost cazul, senin, a pornit cu tatăl ei și restul vecinilor în căutarea micuței, prin împrejurimile satului.Cadavrul a fost descoperit după șase luni, când criminalul a cedat nervos și și-a recunoscut fapta. La necropsie, medicii legiști au stabilit că, dacă nu ar fi strangulat-o, fetița ar fi murit din cauza violului, având organele interne strivite.2005: Ucigaș în serie ce-și arunca victimele în canalÎn același ani, Constanța era locul de „acțiune” al unui ucigaș în serie: Ștefan Remus Chiper, condamnat la închisoare pe viață pentru faptele sale. El a ucis trei samsari de mașini: pe doi cu o lovitură de ciocan în cap, iar pe al treilea, care-i era prieten, otrăvindu-l cu furadan. Cadavrele le-a învelit ulterior în saci de plastic, le-a legat pietre de picioare și le-a aruncat în Canalul Dunăre Marea Neagră.Ulterior, în 2007, polițiștii constănțeni au mai avut de-a face cu un ucigaș în serie, Florin Urzică, un tânăr care muncea pe la ferme și ucidea folosind un topor.2006 : A strivit capul unei fetițe cu un pietroi de 20 kilograme!O micuță de nouă ani din 23 August a fost ucisă cu sadism pentru un telefon mobil. Când a fost prins, Florin Gîju le-a povestit anchetatorilor fără remușcări cum procedase: a văzut că fata avea un telefon mobil cu clapetă, așa că a convins-o că tatăl ei o așteaptă la gospodăria unui localnic. Micuța l-a crezut, o pornit în direcția indicată, dar ucigașul a urmărit-o și în dreptul cimitirului turcesc din localitate a atacat-o, a lovit-o cu mâinile și picioarele. Anchetatorii au susținut inclusiv că au găsit urme de viol. Într-un final, i-a zdrobit capul cu un bolovan de 44 de centimetri și de peste 20 de kilograme. Ba chiar, parcă pentru a se convinge că victima nu va trăi, a lovit-o cu bolovanul peste cap de mai multe ori…2008: Taximetrist strangulat, împușcat și incendiatPentru un taximetrist constănțean, care-și creștea singur copilul, o cursă în afara orașului, pentru o sumă frumoasă de bani, a fost și ultima…Taximetristul Hari Băcanu a fost strangulat cu un șiret, împușcat pentru că încă se mai zbătea și, în cele din urmă, cadavrul i-a fost stropit cu benzină și incendiat. Autorii, Adam Paul Mecu, Dumitru Cănănău și Cosmin Cristian Grigoraș au recunoscut că au comis crima pentru a pune mâna pe mașină și pe ce bani mai avea taximetristul. Adică vreo 150 de lei și o brățară de argint.2011: Călugăr decapitatÎn urmă cu doi ani, într-o sâmbătă din luna noiembrie, polițiștii intrau în alertă la primele ore ale dimineții: la marginea comunei Ghindărești fusese găsit cadavrul unui bărbat, decapitat. Ulterior, s-a aflat că victima, Alexe Artiom era un fost călugăr cu înclinații homosexuale și pas cu pas, ancheta i-a dus la oamenii legii la ușa criminalului: Ivan Simion. Resemnat, bărbatul și-a recunoscut fapta: în noaptea de 18 spre 19 noiembrie a băut cot la cot cu fostul călugăr, iar la un moment dat acesta s-a dezbrăcat și i-a cerut să întrețină relații sexuale împreună. Ucigașul a reacționat și cu un cuțit de bucătărie pe care-l avea la îndemână, l-a lovit în zona frunții. A continuat să-l lovească și după ce a căzut pe podea, apoi i-a tăiat capul. Apoi, a băgat cadavrul într-un sac de plastic, i-a legat mâinile și picioarele cu sfoară și l-a dus, cu un cărucior, până la vreo 50 de metri de casa lui. Iar în timp ce polițiștii analizau cadavrul, îi privea de după linia galbenă…Începutul de an a fost marcat de un asasinat îngrozitor la Cernavodă: în vreme ce Bogdan Mitu o forța pe soția lui să intre cu el în apă, spre moarte, părinții ei erau uciși de Giani Deli Iorga, în locuința lor. Giani, cel mai bun prieten al lui Bogdan era supărat că socrii nu voiau să-l mai primească pe amicul său la ei acasă. Ambii au murit sub o ploaie de lovituri de cuțit.2012: Fost polițist drogat și-a măcelărit mamaPe lângă uciderea constănțencei Lara Șaban, de fratele ei, anul trecut a fost marcat și de crima comisă de fostul polițist Marius Ionuț Magda. Abia eliberat din închisoare, unde a fost închis pentru tentativă de viol, Magda a revenit la vechile obiceiuri, drogurile. Nu a suportat însă reproșurile făcute de mama lui, singura care-i mai rămăsese alături și nici că nu avea să-i mai dea bani pentru a-și întreține viciul, așa că într-o noapte a măcelărit-o cu 40 de lovituri de cuțit. Ulterior, după ce s-a întors în închisoare și s-a dezmeticit, a decis să-și încheie socotelile cu viață. Nu a putut face față sentimentului de vinovăție.