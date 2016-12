CONSTANŢA intră pe mâna Poliţiei / Şoferii constănţeni vor fi testaţi în trafic pentru droguri!

CONSTANȚA intră pe mâna Poliției / Șoferii constănțeni vor fi testați în trafic pentru droguri!

Polițiștii rutieri de la Constanța sunt, în aceste zile, instruiți de specialiști din cadrul Agenției Naționale Antidrog (ANA) pentru depistarea prezenței consumului de droguri la conducătorii auto. În primă fază, oamenii legii constănțeni vor avea pe mână 200 de teste prin care cei care prezintă „simptome” că ar fi drogați vor fi testați în trafic. La demararea acestui proiect, la Constanța, au fost prezenți chestor de poliție Sorin Oprea, director al Agenției Naționale Antidrog, și comisar șef de poliție Costin Tătuc, director adjunct în cadrul Direcției Poliției Rutiere. Pentru că drogurile reprezintă un pericol din ce în ce mai mare pentru tinerii din ziua de azi, iar consumatorii nu se mai ascund, ci ies, tot mai des, pe șosele, producând adevă-rate tragedii, autoritățile încearcă să lupte împotriva acestui flagel care tinde să facă ravagii pe șosele. Aproximativ 40 de polițiști constănțeni de la Rutieră vor fi instruiți, așadar, pentru a-i recunoaște în trafic pe șoferii drogați, iar în posesia lor vor intra apoi 200 de teste prin care se poate proba acest lucru. Comisarul șef Valentin Burlacu, șeful Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, a declarat, ieri, că „IPJ Constanța a fost ales de ANA și Direcția Poliției Rutiere ca fiind unul dintre județele în care să se desfășoare această sesiune de instruire a polițiștilor rutieri, deoarece perioada sezonului estival se apro-pie, estimându-se o posibilă creștere a consumului de substanțe interzise în rândul conducătorilor auto veniți pe litoralul Mării Negre. O problemă de interes pentru echipa managerială a IPJ Constanța o con-sideră asigurarea calității actului polițienesc, prin dezvoltarea profesio-nală a polițiștilor și instruirea acestora în concordanță cu noile tendințe ale criminalității și ale dinamicii acesteia. IGPR, prin Direcția Poliției Rutiere și ANA, în baza parteneriatului încheiat, vor acționa în următoarea perioadă în Constanța, pentru instruirea polițiștilor rutieri cu privire la efectele consumului de droguri, a modalităților de identificare și de testare rapidă, pentru depistarea prezenței consumului de droguri la conducătorii auto. Considerăm că inițiativa IGPR și ANA este una bine-venită în asigurarea instruirii permanen-te de care au nevoie polițiștii”. Statistici alarmante! Chestorul Sorin Oprea, prezent și el la Constanța pentru demararea acestui proiect, a declarat că, potrivit studiilor efectuate, există o creștere de la 1,7%, în 2007, la 4,3%, în 2010, pe categoria de vârstă între 15 și 64 de ani, cu privire la cetățenii români care declară că au consumat droguri de cel puțin o dată în viață. „Conducerea autovehiculelor sub influența drogurilor este clar o problemă despre care toți cei care sunt implicați în acest moment recunosc că trebuie combătută și necesită o reacție din partea autorităților. Grav este că o situație statistică, concretă, nu este prezentă la nivelul fiecărei țări. În aceste condiții, aproximativ 2% dintre persoanele testate cu privire la consumul de droguri reacționează pozitiv la teste. În acest context, începând cu luna februarie, au fost identificate câteva oreșe vulnerabile în România, Bucureștiul, Constanța, Ploieștiul, Brașovul, Clujul, Timișoara, Iașul, ce au devenit centre în care specialiști din cadrul Agenției și ai Direcției Rutiere pregătesc polițiști de la această formațiune pe trei com-ponente: juridică, de simptomatologie și de clasificare a drogurilor, tocmai în ideea de a putea avea o monitorizare corectă a ceea ce înseamnă acest fenomen în România”, a declarat Oprea. Așadar, în luna februarie, primul oraș cu care s-a început această pregătire în domeniul drogurilor a fost Bucureștiul, Brigada Rutieră de la Capitală beneficiind de pregătirea a 175 de polițiști, iar la sfârșitul programului, care se va finaliza în cursul lunii iunie, vor fi pregătiți, în total, 450 de agenți și ofițeri de poliție, spun reprezentanții ANA. „Drogurile în România rămân o amenințare, mai ales pe segmentul tânăr. Cei care pun pe piață droguri nu se gândesc decât la câștigul material, nu la consecințele pe care le produc în rândul tinerilor”, a mai spus chestorul Sorin Oprea. De asemenea, comisarul șef Costin Tătuc, a declarat că, încă din 2004, drogurile reprezintă unul dintre factorii majori de risc pentru siguranța rutieră. „România se transformă dintr-o țară de tranzit într-una de consum. Bineînțeles că cei care sunt predis-puși să consume asemenea substanțe sunt, de asemenea, foarte tineri (între 15 și 27 de ani), vorbim aici de incidență rutieră, iar această categorie de vârstă se suprapune cu categoria de vârstă care are un risc maxim în producerea accidentelor rutiere”, a declarat Tătuc. Ultimele statistici arată că, în 2011, la nivel național, au fost înregistrate două accidente rutiere grave de circulație în care cei implicați se aflau sub influența drogurilor. Acestea s-au soldat cu decesul unei persoane și rănirea gravă a altora două.