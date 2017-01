Constanţa, în topul oraşelor care au "fabricat" revoluţionari! Prejudicii de peste 40 de milioane de lei

Constanța, în topul orașelor care au "fabricat" revoluționari! Prejudicii de peste 40 de milioane de lei

Comisia pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 341/2004, pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist este anchetată pentru că ar fi închis ochii la condițiile pe care o persoană trebuie să le îndeplinească pentru a primi titlul de „Luptător cu rol determinant”.Din probatoriul administrat a rezultat că, deși nu îndeplineau condițiile cerute de lege, au fost incluse în categoria celor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute, până la fuga dictatorului, în total 13 localități: Constanța, Craiova, Reșița, Arad, Brașov, Piatra Neamț, Hunedoara, Suceava, Deva, Buzău, Băile Herculane, Târgoviște și Brăila.„Stabilirea, în mod incorect, a modalităților de exercitare a recunoștinței pe care statul român o datorează față de persoanele care au avut un rol determinant pentru victoria Revoluției din 1989, nerespectarea criteriilor clare de evidențiere și determinare a persoanelor care au avut un rol determinant la victoria Revoluției din 1989, reprezintă aspecte care au încurajat abuzurile și încălcarea prevederilor legale și au impact social negativ care aduce atingere autorității statului”, explică anchetatorii.În aceeași cauză au fost efectuate percheziții domiciliare la persoanele implicate în săvârșirea infracțiunilor menționate mai sus cât și la sediile unor instituții publice. Ulterior, față de mai mulți inculpați s-au dispus măsuri preventive.Constantin Vasilescu, președintele Asociației Luptătorilor Revoluției din Constanța, a fost întrebat dacă are cunoștință de cazuri în care s-au obținut certificate de către persoane care nu au fost revoluționari.„Nu comentez! Am adeverință de la CNSAS că nu am fost informator al Securității și nu voi sta nici acum să merg la Parchet să spun că Ionescu nu a fost la Revoluție. În acel caz, trebuie să spun unde a fost Ionescu și tot așa. Chiar dacă știu că ar fi fals, trebuie să vin și să spun «Uite unde a fost. Verificați-l!». Asta ar însemna să mă transform într-un informator. Sunt organe abilitate ale statului, au fost atâtea comisii, în ‘91/‘92, ‘96, 2004”, a fost răspunsul președintelui Asociației Luptătorilor Revoluției.Potrivit procurorilor, cele mai multe persoane care au primit fără drept indemnizația de revoluționar au fost în Brașov, 330 de persoane, Reșița, 228 persoane și Constanța, 157 de persoane. Prejudiciul total în dauna statului este de 40 milioane lei.