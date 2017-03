Constanţa e chiar sat fără câini? MISTERUL construcţiei din strada Sarmizegetusa. "Se lucrează doar în week-end!"

Constanța e chiar sat fără câini? MISTERUL construcției din strada Sarmizegetusa. "Se lucrează doar în week-end!"

O știre aparent banală a pus, astăzi, pe jar media constănțeană. Pe strada Sarmizegetusa, foarte aproape de intersecția cu bulevardul Tomis, în spatele liniei de blocuri, o fostă parcare este transformată într-un mega-șantier, iar în această zonă, cunoscută de altfel a „musti” de istorie, a fost descoperit un schelet.Au venit arheologii, care se ocupă de descărcarea de sarcină, au datat scheletul ca fiind din secolele II-III, se lucrează deja la un al doilea mormânt.Din punct de vedere istoric, nu-s probleme. Vorba aceea, morții cu morții, viii cu viii. Elementul surpriză a intervenit în momentul în care echipa „Cuget Liber”, deplasată la fața locului, s-a interesat de șantier. Of, eterna problemă a construcțiilor…XXXLa fața locului, nu există nicio pancartă care să informeze populația despre lucrare. Cine sunt proprietarii, ce vor să construiască, ce autorizații au, care este termenul limită de finalizare a construcției. Liniște și pace.Așadar, am început să facem și noi, la rândul nostru, „săpături arheologice”. Și așteptăm răspunsurile de la Primăria Constanța, de la Muzeul de Istorie, de la Disciplina în Construcții.Ne-am interesat la vecinii din cartier și iată ce declarație interesantă a făcut unul dintre aceștia, sub protecția anonimatului.„Din câte știm noi, din informațiile pe care le-am aflat prin metode specifice, pentru că nimeni nu ne-a oferit datele oficiale, terenul a fost cumpărat de cinci irlandezi, care vor să ridice un bloc. Inițial, ar fi solicitat autorizație pentru o construcție P+8, dar ar fi vorba în cele din urmă de un P+2. Și ritmul de lucru este unul bizar. Muncitorii vin și sapă numai în week-end, în timpul săptămânii nu vezi pe nimeni. Practic, și dacă ar veni cineva din partea organelor abilitate să facă un control, nu ar avea cu cine vorbi. Doar sâmbăta și duminica, dar atunci, în cel mai fericit caz, se poate discuta cu un reprezentant al irlandezilor, un român care nu are competențe de a da informații. Cheia este la Primăria Constanța. Noi ne întrebăm dacă s-au emis autorizațiile, dacă este legal ceea ce se întâmplă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, constănțeanul supărat.XXXAșadar, o nouă construcție „cu cântec”. Cum s-o fi vândut terenul respectiv, asta e altă poveste. Probabil ca multe altele, pe „rețeta” anchetată de DNA. Sunt convins că toți cei implicați în afacere sunt „acoperiți”.Strigător la cer este că, în cazul constănțeanului de rând, care își ridică o căsuță de familie, legea este aplicată la sânge (și e normal să fie așa). Cum însă pe un șantier aflat în buricul orașului se permite asemenea comportament? Legea nu e pentru toată lumea? Constanța e chiar sat fără câini?