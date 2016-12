Constanţa aşteaptă o nouă tragedie rutieră? Şoselele oraşului, sub asediul şoferilor vitezomani, beţi şi drogaţi

Constanța așteaptă o nouă tragedie rutieră? Șoselele orașului, sub asediul șoferilor vitezomani, beți și drogați

Constanța poate deveni oricând scena unor imagini de groază.Este de ajuns să observi ce fel de specimene de șoferi se află pe străzile orașului: oameni iresponsabili, puști teribiliști și mulți, mulți cocălari motorizați cu sute de cai putere. De obicei, tindem să constatăm această realitate doar atunci când se întâmplă tragedii de proporții. Ne amintim și acum de multe accidente rutiere în care zeci de tineri și-au pierdut viața, la adăpostul nopții, pe străzile Constanței. Din păcate, conștiința socială se resetează la fel de repede și trecem mai departe ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. În acest timp, pădurea de cruci și monumente funerare de pe marginea drumului se mărește pe zi ce trece.Iar ultima acțiune a Poliției Rutiere Constanța ne-a făcut să ne dăm seama că aceste tragedii amenință tot timpul și se pot întâmpla oricând.Sâmbătă noapte, polițiștii rutieri au împânzit Constanța în căutarea șoferilor care suferă de mania vitezei. Rezultatele nu s-au lăsat deloc așteptate, zeci de șoferi fiind trași pe dreapta. Cu această ocazie, au fost constatate 2 infracțiuni și 77 de contravenții. Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate este de 41.580 lei.Dintre acestea, 72 sunt pentru depășirea vitezei legale, una pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, una pentru neoprire la semnalul regulamentar al polițistului, una pentru nepurtarea centurii de siguranță și 2 pentru alte abateri.Din cele două infracțiuni constatate, una este pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și una pentru conducere fără permis.De asemenea, au fost reținute 11 permise de conducere, dintre care 9 pentru depășirea vitezei, unul pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și unul pentru neoprire la semnalul regulamentar al polițistului, fiind retras și un certificat de înmatriculare.Ca și exemple, polițiștii rutieri amintesc că au tras pe dreapta un șofer beat care conducea pe b-dul Mamaia cu o viteză de 117 km/h. Două ore mai târziu, în același loc, polițiștii aveau să dea peste un puști de 23 de ani care gonea cu 103 km/h. Polițiștii i-au făcut semn să tragă pe dreapta, însă șoferul și-a continuat cursa nebună. A fost oprit de un alt echipaj, fiind constatat și motivul pentru care puștiul nu a respectat semnalele agenților de poliție: era beat. Ambii șoferi s-au ales cu dosar penal.