Consiliul Superior al Magistraturii îşi alege, astăzi, o nouă conducere

Consiliul Superior al Magistraturii își alege, astăzi, o nouă conducere

Ştire online publicată Joi, 08 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) își alege, astăzi, noua conducere, care ar urma să rezolve mai multe probleme semnalate în mandatul Lidiei Bărbulescu, în condițiile în care CSM a fost criticat, în 2008, de oficialii europeni, de ministrul justiției, dar și de organizațiile neguvernamentale. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii se reunește, astăzi, într-o ședință care au urma să fie prezidată de președintele Traian Băsescu, așteptat ca în fiecare an la acest eveniment. Până acum, oficial, nimeni nu și-a depus candidatura pentru șefia CSM. Surse judiciare declară, însă, că cele mai mari șanse de a deveni președintele CSM le are judecătorul Virgil Andreieș, până de curând președinte al Curții de Apel Cluj. Judecătorul Virgil Andreieș s-a remarcat prin desele referiri ironice la fostul ministru al justiției Monica Macovei. Prieten cu judecătorul Dan Lupașcu, Andreieș a ținut să nu piardă funcția de președinte al Curții de Apel Cluj, afirmând că nu este incompatibil, chiar dacă avea și calitatea de membru al CSM. Pentru funcția de vicepreședinte, varianta care poate fi luată în calcul este candidatura procurorului Bogdan Licu, singurul care are dreptul să dețină această funcție. Potrivit regulamentului CSM, funcția de președinte sau vicepreședinte al Consiliului nu poate fi deținută decât o singură dată în timpul mandatului de șase ani. Până în acest moment, ceilalți membri ai Secției pentru procurori a CSM au deținut funcția de vicepreședinte, Licu fiind singurul candidat care se încadrează în prevederile legale. Oricine va fi ales în conducerea CSM are de rezolvat mai multe probleme, unele rămase nerezolvate din mandatul Lidiei Băbulescu, actualul președinte al Consiliului.