Consiliul de administraţie al „Daewoo - Mangalia“ „a trădat interesele salariaţilor“

Consiliul de administrație al „Daewoo - Mangalia“ „a trădat interesele salariaților“

Ştire online publicată Joi, 24 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Primarul municipiului Mangalia, Mihai Claudiu Tusac, își exprimă îngrijorarea cu privire la situația existentă în Șantierul Naval DMHI Mangalia - se arată într-un comunicat de presă sosit la redacție. Conform datelor privind situația economică pe semestrul I al anului 2009, societatea înregistrează pierderi de peste 200 milioane USD, are mari probleme de lichiditate și are în plan disponibilizări masive de personal. În ședința consiliului de administrație din 18 septembrie 2009, cei șase administratori, respectiv președintele Vasile Iorga, Dumitru Doru Popovici, Daniel Livezeanu, vicepreședintele Soog - Gil Hong, Yong - Duk Park și Sang - Kwi Hnag, au discutat „direcțiile principale pentru planul managerial de urgență II”, în fapt un pachet de măsuri de reducere a cheltuielilor cu forța de muncă. Planul în opt puncte prevede: concedierea colectivă a 20% din lucrătorii indirect productivi, respectiv 280 de persoane; pensionarea a 101 angajați aflați la limita de vârstă; reducerea sporurilor de conducere; diminuarea personalului expatriat până la 25 de coreeni; reducerea forței de muncă din societățile subcontractorilor și din firmele subsidiare cu 25%, pentru activitățile indirect productive; reducerea numărului orelor suplimentare pentru toți angajații; diminuarea numărului de angajați vietnamezi, respectiv încetarea contractului individual de muncă pentru cei cu evaluări slabe, din grupul 2; trimiterea în șomaj tehnic temporar a salariaților care nu au front de lucru. Îngrijorarea primarului Mihai Claudiu Tusac se datorează impactului pe care l-ar avea această situație asupra locuitorilor municipiului. Existența a aproximativ 50% din populația Mangaliei este legată de activitatea șantierului naval, așadar impactul socio-economic va fi unul major. Deși DMHI a apelat la ajutorul Guvernului României, procedura este una de durată. Până să vină ajutorul de stat, societatea poate intra în grave probleme financiare! Din punct de vedere operațional, DMHI are performanțe, navele fiind construite în grafic și în condiții bune de calitate. Acest lucru demonstrează că salariații își fac treaba. Criza în care se zbate societatea este generată mai mult de managementul defectuos, nu de lipsa de performanță a angajaților! Menționăm câteva dintre erorile manageriale, pe care angajații societății le-au amintit: // politica dezastruoasă de management a proiectelor de construcții de nave: banii încasați ca avans pentru construcția unei nave erau folosiți pentru acoperirea altor cheltuieli și investiții. Cât timp șantierul a avut comenzi noi, acest lucru nu a afectat rezerva de lichidități a unității. Când comenzile nu au mai venit, s-a constatat că societatea a intrat în criză de lichidități; // politica de subcontractări neclară - reprezentanții angajaților afirmă că aceste societăți au devenit adevărate „firme-căpușă”, care încarcă facturile pentru șantier cu sume exorbitante; // politica de achiziții netransparentă - toate achizițiile s-au făcut la prețuri mult peste prețurile normale ale pieței. Soluția propusă de CA, privind disponibilizarea a 20% din personalul indirect productiv, l-a nemulțumit pe primarul Mihai Claudiu Tusac: „În primul rând, ar trebui să se renunțe la muncitorii străini, în vederea scăderii cheltuielilor cu forța de muncă. Aceștia nu cunosc limba română și nici limba engleză, nu sunt calificați sau se califică la locul de muncă din șantier, în România. Este mai ușor să renunți la un necalificat decât la muncitorul loial, calificat, care-și face treaba bine și cu care te poți înțelege în română sau în engleză. Următoarea etapă de disponibilizări, dacă nevoia impune, este cea privind subcontractorii. Principiul angajării unui contract cu o firmă subcontractoare este tocmai acela de a putea renunța la acea firmă în orice moment, o poți elibera de contract atunci când nu mai ai nevoie sau nu mai faci față cheltuielilor. Prin renunțarea la muncitorii români, înainte de a încerca celelalte două variante, se încalcă orice principiu de management al unei întreprinderi de mari dimensiuni”. „Dacă se ajunge la disponibilizări masive, vor fi nevoiți să achite sumele prevăzute de contractul colectiv de muncă pentru salarii compensatorii, ceea ce ar îngreuna situația financiară a șantierului, deci nici nu ar trebui adusă în discuție această soluție”, a afirmat primarul municipiului Mangalia. „Este firesc să-mi manifest îngrijorarea, deoarece fiecare angajat al șantierului are o familie de întreținut, deci trebuie să ne gândim la o cifră mai mare de trei ori de persoane afectate, față de cifra de disponibilizați. Aceste familii au și ele rate la frigider, la apartament, la mașină... astfel încât această situație va da naștere unei mari probleme sociale la nivelul orașului, care ne va afecta puternic pe fondul crizei economice mondiale”, a încheiat primarul Mihai Claudiu Tusac. În urmă cu șase luni, atât conducerea coreeană, cât și cea română au participat la o discuție cu primarul Mihai Claudiu Tusac. În cadrul acestei întâlniri, primarul a fost asigurat de faptul că orice modificare adusă bunului mers al lucrurilor i se va comunica cu o lună înainte, astfel încât să poată fi prevenit impactul social. Mai mult, toți participanții au fost de acord ca la apariția unei probleme de o asemenea anvergură, să se caute soluții împreună cu autoritățile locale, pe următoarele direcții: renunțarea la muncitorii străini în vederea scăderii cheltuielilor cu forța de muncă, diminuarea subcontractărilor, cu preluarea de către DMHI a lucrărilor efectuate în prezent de subcontractori, controlul achizițiilor și abia după rezolvarea acestor cerințe, dacă va mai fi nevoie, se va trece la disponibilizarea angajaților români. Este regretabil faptul că în ședința CA din 18 septembrie 2009, reprezentanții părții române au votat prima tranșă de disponibilizări din rândul muncitorilor români, contrar intereselor acestora, act ce poate fi perceput ca o trădare a intereselor tuturor salariaților, se arată în finalul comunicatului de presă.