"Consider că sunt o ţintă, un trofeu şi vreau şi eu să trăiesc! M-am săturat să stau cu gentuţa la uşă"

hai mai, pe bune ?

constanta are ce merita. cand toate lucrurile sunt evidente, strigatoare la cer, vin unii si spun ca hartiile sunt in regula, imi pare rau ca ai mei copii trebuie sa traiasca in tara asta, din america de sud nu din europa, pentru care, noi ca niste idioti, am iesit in strada sa schimbam regimul comunist. acum, dupa ni de zile, cand vad reportaje despre ce au facut comunistii si noi nu stiam am un mare regret. vreau inapoi nemernicii aia de coamunisti care prin comparatie cu ce se intampla acum au dovedit ca isi iubesc tara, tara lor, tara copiilor nostri, tara nepotilor.... daca am ajuns sa gasim explicatii juridice pentru mafioti ca sa ramana in libertate, eu nu mai am nimic de zis. pacat de istoria milenara a acestei tari...