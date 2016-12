Conferinţa „Data Security Day“, organizată de Crucial Systems & Services

Conferința „Data Security Day“, organizată de Crucial Systems & Services

Crucial Systems & Services a organizat, ieri, conferința „Data Security Day“, la hotelul Golden Tulip, în colaborare cu Fortinetși Veracomp Europe. Evenimentul a reunit experți în securitate de rețea, pe de o parte, și oameni de afaceri și reprezentanțiai celor mai importante instituții, pe de altă parte.„Crucial Systems, în colaborare cu Veracomp, a adus la aceeași masă oameni de afaceri de la companii de prestigiu din Constanța, specialiști IT din companiile constănțene, precum și reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale, față în față cu experți în securitatea de rețea și networking de la unul din vendorii de prestigiu din lume, Fortinet. Această conferință a avut menirea de a ne consolida relațiile de parteneriat cu clienții noștri, oferindu-le posibilitatea de a fi conectați în permanență la noutățile din domeniul IT&C și de a beneficia de ultimele tehnologii oferite de cei mai mari producători din domeniu”, a precizat Cătălin Anghel, director de vânzări Crucial Systems & Services.Soluții inteligente și eficienteDe peste 16 ani, Crucial Systems & Services este prezentă pe piața din sud-estul României, o piață mereu în schimbare, din ce în ce mai exigentă când vine vorba de noutate. De-a lungul timpului, Crucial Systems & Services a încercat să aducă inovație pe piața din Constanța, obiectivul major al companiei fiind să ofere soluții și instrumente pentru a lucra cât mai ușor, inteligent, profesional și eficient.„Împreună cu partenerii și distribuitorii noștri, am adunat în același loc și am pus față în față clienții cu furnizorii de soluții. Atunci când spunem Fortinet, spunem unul dintre cei mai mari furnizori mondiali de dispozitive de securitate, lider pe piață în domeniul securității rețelelor. Vorbim de cei care asigură protecția la un nivel de înaltă performanță a prestigioase firme la nivel mondial, entități guvernamentale și marea majoritate a firmelor care se regăsesc în top 100 Fortune Global din anul 2014. Asta înseamnă că avem soluții de top pentru a rezolva provocările de securitate ale clienților noștri. Soluțiile Fortinet oferă o protecție largă firmelor de orice dimensiune. Soluțiile IT integrate fac diferența dintre a fi protejat și a fi o potențială victimă. Pentru o firmă este mai ieftin să cuantifice totalul cheltuielilor pentru a rămâne protejat decât să calculeze prețul pagubelor produse la atacul la securitate. Putem, în acest moment, să răspundem la majoritatea provocărilor de securitate și avem soluții pentru breșele de securitate ale momentului. Acesta este încă un pas prin care noi, cei de la Crucial Systems, ne poziționăm cu un pas și mai sus pe scara firmelor de IT din Constanța și nu numai”, explică directorul de vânzări.De ce Crucial și nu concurența?„Concurența este una acerbă. Mediul online este într-o dezvoltare exponențială, dar aici intervine schimbarea pe care o aducem noi. Astfel de evenimente dovedesc că vrem să furnizăm mai mult decât un simplu produs, vrem să cunoaștem și să analizăm nevoia reală a clientului. Vrem ca acesta să se simtă special și să facă alegerea corectă a produsului, dorim să oferim mai mult decât cutii - dorim să oferim soluții concrete la problemele momentului. Ne dorim să ajutăm clientul să se concentreze pe business și să poată externaliza provocările de securitate informatică alături de niște parteneri serioși și de viitor!”, spune Cătălin Anghel.Pe pagina Crucial Systems & Services, www.crucial.ro, găsiți toate datele de contact ale firmei. Reprezentanții Crucial Systems & Services vă invită să luați legătura și să consultați cei mai buni specialiști, mereu la dispoziția dumnea-voastră, gata să vă ajute cu orice informație aveți nevoie.