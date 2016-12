Conducerea IPJ Constanţa, acuzată de agenţii de poliţie. Poliţişti ameninţaţi cu moartea şi "muşamalizarea" cazurilor

Conducerea IPJ Constanța, acuzată de agenții de poliție. Polițiști amenințați cu moartea și "mușamalizarea" cazurilor

Sindicatul Național al Agenților de Poliție din România, Biroul Teritorial Constanța, a remis, ieri, un comunicat de presă pe adresa ziarului „Cuget Liber”, în care readuce în prim-plan riscurile la care sunt expuși polițiștii în teren și modul în care aceste evenimente sunt gestionate de conducerea Poliției. Agenții au prezentat două cazuri ce au avut loc în acest an, pe data de 11 și 29 iunie.Polițiști și jandarmi, agresațiPrima întâmplare, cea din data de 11 iunie, vizează doi polițiști, agenți de siguranță publică, din cadrul Poliției Municipiului Mangalia și un militar jandarm din cadrul I.J.J Constanța, care au participat la măsuri de ordine în Stațiunea Saturn, cu ocazia desfășurării concursului „Triatlon”, pe segmentul de drum aflat între Stațiunea Saturn și Venus. Tronsonul în cauză fusese restricționat accesului auto și pietonal, iar cei menționați se aflau în dispozitivul organizat și ordonat în acest sens, potrivit Sindicatului Național al Agenților de Poliție.„La un moment dat, în timp ce se desfășura proba de alergare pe acel tronson, la gardul instalat de Jandarmerie, în dispozitiv, a venit în viteză un autoturism de teren marca Duster, cu inscripția firmei de pază, B…, condus de administratorul firmei din Mangalia, fost ofițer de poliție. Acesta și-a exprimat intenția de a trece de acel dispozitiv pentru a ajunge într-o locație oarecare. Vizibil nervos și deranjat, acesta a coborât înjurând, s-a îndreptat vădit spre polițist și, înjurându-l de „mamă”, (nu se pot reproduce injuriile), s-a repezit cu pumnul să-l lovească în față pe agentul de poliție. În acel moment, a intervenit lucrătorul de la Jandarmerie care s-a interpus între aceștia, cu intenția de a-l opri pe agresor. Văzând că agresorul insistă să-l lovească pe polițist, imediat a intervenit și al doilea agent care se afla în imediata vecinătate. Văzându-se depășit ca raport de forțe, administratorul firmei de pază s-a retras, a urcat în mașină și a plecat”, se arată în comunicatul SNAP Constanța.„O să venim peste voi și o să vă luăm de lângă familii“Cel de-al doilea episod relatat în cadrul comunicatului de presă, are loc câteva zile mai târziu, la data de 29 iunie, în jurul orei 02.30. „În timp ce se aflau împreună, patru polițiști locali, au fost amenințați de cetățeni de etnie turcă care ascultau muzică la intensitate mare și petreceau zgomotos, fapt ce deranja turiștii cazați la hotelurile din apropiere, în Stațiunea Saturn. Înainte de acest apel au mai fost și alte sesizări cu privire la același aspect, au fost luate măsuri de sancționare contravențională a organizatorului G.G., ocazie cu care i s-a pus acestuia în vedere să reducă volumul muzicii ascultate, întrucât terasa este în aer liber. Din această mulțime (sute de indivizi), a ieșit în față numitul I.A., care a proferat cuvinte injurioase și amenințări cu acte de violență la adresa organelor de ordine și familiilor acestora”, se mai arată în comunicatul SNAP Constanța.„O să venim peste voi în case și o să vă luăm de lângă familii”; „vă vom omorî unul câte unul”; „știm unde stați și ne vom ocupa de voi”; „vă vom omorî copiii și-i vom tăia cu cuțitul mărunt, mărunt...”; „cine sunteți voi de veniți să ne stricați petrecerea?”, sunt doar câteva dintre zecile de amenințări proferate la adresa agenților. „Pe final tragem un semnal de alarmă asupra câtorva probleme cu care se confruntă polițiștii în teren. Raportarea cu prioritate a evenimentelor în care sunt implicați polițiștii în teren, prin natura serviciului lor, în special când aceștia se confruntă cu grupuri, persoane violente și raportul de forțe este în defavoarea acestora. Dotarea insuficientă, necorespunzătoare a polițiștilor, lipsa acută de forțe de ordine în stradă (o singură patrulă pe schimb). Evenimentele nu au fost aduse la cunoștința IGPR, astfel că în ambele situații nu au fost desfășurate niciun fel de activități menite să întărească polițiștilor încrederea de sine”, se arată în încheierea comunicatului de presă al SNAP Constanța.Cum răspunde IPJ ConstanțaIPJ Constanța infirmă cele spuse în comunicat, informând opinia publică de faptul că au fost făcute informări la nivelul IGPR prin proceduri și metode specifice de raportare a acestor tipuri de evenimente, dar și că cele două cauze se află în lucru la Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia. „În cele două cauze, conducerea Poliției municipiului Mangalia a dispus măsurile legale, fiind înaintate cu celeritate actele către Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia spre competentă soluționare pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj. În ceea ce privește raportarea evenimentelor vă informăm cu privire la faptul că, atât la nivelul Poliției Române, cât și al IPJ Constanța există proceduri și metode specifice de raportare a evenimentelor, care sunt respectate întocmai. De asemenea, precizăm că la nivelul IPJ Constanța se respectă principiul proporționalității în ceea ce privește numărul patrulelor de poliție și a celor mixte aflate în teren, acționându-se în sistem integrat pentru asigurarea un climat de ordine și siguranță publică”, este punctul de vedere al Inspectoratului Județean de Poliție Constanța.„Cineva strică o anchetă pentru a face publicitate sindicatului“Sindicatul Agenților de Poliție Constanța, prin președintele său, afirmă că nu este altceva decât o încercare a SNAP de a-și face publicitate pe cârca polițiștilor implicați, care nici măcar nu au fost consultați înainte de a fi emis acest comunicat.„Polițistul în cauză este membru al SAP Constanța. L-am susținut încă de la în-ceput și-l susținem până la final, dar noi nu ieșim în public pentru a ne lăuda că facem ceva, înainte de a rezolva lucrurile. Nu înțelegem de ce a fost emis comunicatul SNAP, în condițiile în care nu este dat nici numele polițiștilor, nu s-a implicat în nici un fel și nici nu-și asumă în mod oficial acest eveniment. Ei nu au ajutat cu absolut nimic polițiștii implicați, ci noi am fost cei care le-am fost alături, de la început și le vom fi până la final. În acest caz, cineva strică o anchetă și s-au folosit de acest prilej pentru a face publicitate sindicatului”, a declarat pentru „Cuget Liber”, Daniel Avasilcăi, președintele Sindicatului Agenților de Poliție Constanța.