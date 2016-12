„Conducerea fără permis este sport naţional“

Comisarul Tudorel Dogaru explică o realitate îngrijorătoare:

„Conducerea fără permis este sport național“

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Poliția Rutieră Constanța se confruntă cu numeroase probleme generate, pe de o parte, de conducătorii auto, iar pe de altă parte, de pietoni, atât unii, cât și ceilalți ignorând prevederile legale în ceea ce privește siguranța în trafic. Revenit la Serviciul Poliției Rutiere Constanța, în funcția de șef Birou Accidente Rutiere, comisarul Tudorel Dogaru a avut amabilitatea de a ne răspunde la câteva întrebări. El a prezentat punctele fierbinți cu care se confruntă instituția pe care o conduce și ce măsuri își propune să ia aceasta pentru a diminua efectele generate de nerespectarea legislației de către cei aflați în trafic. Câți dintre cei care ar trebui să respecte prevederile Codului Rutier în vigoare (care și-așa are numeroase lacune) fac oare acest lucru? Asistăm, zilnic, la accidente înfiorătoare, soldate cu morți și răniți pe bandă rulantă. Cu toții ne îngrozim, fie că ne aflăm la fața locului sau în fața micului ecran. Mulți dintre cei care ieri s-au înspăimântat văzând ce au pățit alții își spun azi în gând: „Mie nu o să mi se întâmple nimic rău, fiindcă eu o să fiu foarte atent și o să conduc cu mare grijă”. Culmea este că și ei sfârșesc ca cei pe care îi compătimeau cu o zi în urmă. De ce s-a ajuns oare aici? Unde este „buba”? Tudorel Dogaru este conștient de faptul că, pe acest segment, nu se pot schimba multe peste noapte. Este nevoie de timp, de răbdare și, nu în ultimul rând, de încredere că, în cele din urmă, lucrurile se vor schimba în bine. Nu va fi deloc ușor. Atât la nivel național, cât și la nivel local, va trebui depusă o muncă asiduă, chiar titanică, de către organele de poliție pentru a schimba această tristă realitate. L-am întrebat pe șeful Biroului Accidente Rutiere care sunt principalele cauze, la nivel local, care generează evenimentele nefericite în trafic. „Fiecare județ are specificul său în ceea ce privește cauzele care conduc la producerea accidentelor rutiere. Legat de județul nostru, în cazurile grave, indisciplina pietonală și neatenția în conducere sunt principalii factori care determină tragediile pe care le vedem zilnic pe șoselele noastre. Indisciplina pietonală este în proporție de 30% «vinovată» pentru evenimentele nefericite din trafic, ceea ce înseamnă că pentru restul de 70% se fac vinovați șoferii. Mulți dintre aceștia nu acordă prioritate pie-tonilor, probabil fiindcă sunt prea grăbiți, iar acest lucru nu este normal, întrucât pietonii trebuie respectați. În aceste condiții, și pie- tonii trebuie să fie foarte atenți. Deși se află pe zebră, nu trebuie să se culce pe o ureche și e musai să se uite în stânga și în dreapta și să se asigure că nu sunt în pericol atunci când traver-sează strada. Obo-seala rămâne și ea un factor important, însă, din acest punct de vedere, eu nu am ce să fac. Nu pot interveni în trafic și nu-i pot spune unui om: trage pe dreapta, ai ochii roșii, dormi jumătate de oră!”, a declarat șeful Biroului Accidente Rutiere din cadrul Serviciului Poliției Rutiere Constanța. Poliția Rutieră Constanța are un vis… Dogaru a menționat că, din nefericire, există o indulgență a celor care ar trebui să intervină față de conducătorii auto certați cu legea: „În 95% dintre cazuri nu se dispune începerea urmăririi penale. Dacă se află la prima abatere, beneficiază de indulgență. În aceste condiții, nu trebuie să ne surprindă faptul că 75-80% dintre șoferi conduc pe perioada suspendării permisului de conducere. Conducerea fără permis sau cu permisul suspendat sunt sporturi naționale, în vreme ce în alte state se acționează dur vizavi de asemenea infracțiuni. Dacă nu se va face ceva în această privință, este greu să ne imaginăm că lucrurile se vor putea schimba în bine”. În altă ordine de idei, conducerea Poliției Rutiere Constanța are un vis, pe care își dorește cu ardoare să îl împlinească: „Visul nostru este de a realiza separator fizic de sens pe sectoarele de drum pre-văzute cu două benzi pe sens, cum este la Lazu”, a precizat Dogaru. Marian NEDELEA