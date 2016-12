Conducerea CNE Cernavodă, urmărită penal pentru o licitaţie "trucată"

4

licitatii trucate

sa se verifice toate contractele.nu doar cele in desfasurare,ci si cele din urma ca afost jaf. un cotract,dar si o licitatie trucata a fost in 2003 atunci cind a fost externalizat serviciul de pompieri la aceeasi firma DAVI care la acea vreme nu avea nici un fel de autorizatie pt pompieri si nici nu s-a tinut nici un fel de licitatie,iar practic pompierii au fost transferati mai mult cu 'JAPCA' la o firma care nu avea nici o treaba cu serviciul de pompieri mai ales ca era vorba de o CENTRALA NUCLEARA.Deci evident a fost o facatura ca sa se imbogateasca BAIETII DESTEPTI si intreb cine raspunde pt asta? In timp ce firma DAVI a facut profituri mari de pe urma contractelor,pompierii sunt platiti 'EVIDENT'cu un salariu de rahat.Conducerea SNN si CNE Cernavoda trebuie sa ia atitudine fata de acest lucru pt ca aceasta firma a adus si va mai aduce GRAVE PREJUDICII DE IMAGINE.Sa nu uitam ca ancheta DNA a plecat de la contractul cu PAZA iar in curand va fi anchetat contractul cu POMPIERII. Asa ca CNE trebuie sa faca ceva pana nu e prea 'TARZIU'.Felicitari procurorilor DNA si ziarului Cuget Liber.