Condiţiile din penitenciare. Între investiţii şi reclamaţii la CEDO

Condițiile din penitenciare. Între investiții și reclamații la CEDO

În cursul anului trecut, România a primit la CEDO cele mai multe condamnări pentru condițiile improprii de detenție din penitenciarele din România. Mai exact, țara noastră trebuie să plătească un milion de euro pentru 123 de condamnări.România se confruntă cu un deficit de peste 10.000 de locuri de cazare și sunt doar patru penitenciare construite după 1990 cu standarde aproape la nivel european. Pentru a evita noi condamnări la CEDO, Administrația Națională a Penitenciarelor face îmbunătățiri în penitenciare.„Cu ocazia primei rectificări bugetare din anul 2015, Ministerul Justiției a alocat Administrației Naționale a Penitenciarelor suma de 7,6 milioane lei pentru mai multe penitenciare, în vederea efectuării de lucrări de întreținere și reparații curente, precum și pentru achiziționarea de cazarmament și diverse obiecte de inventar (paturi, saltele, recipiente pentru transportul hranei etc.) necesare persoanelor aflate în custodie”, au declarat reprezentanții ANP. Programul de îmbunătățire a debutat în luna martie, când ANP a primit 2 milioane de lei, în vizor fiind efectuarea de reparații la patru penitenciare, dar și pentru realizarea a două studii de prefezabilitate în vederea construirii a două penitenciare noi.„Ploieștiul are un penitenciar construit în jurul anilor 1900, care nu mai corespunde nevoilor zilelor noastre, standardelor europene în materie. De aceea, având în vedere că de mai mulți ani există alocată Ministerului Justiției, Administrației Penitenciarelor, o fostă unitate militară la Berceni, am decis să demarăm studiile de prefezabilitate pentru a transforma această unitate militară într-un penitenciar de apro-ximativ o mie de locuri. Sunt două asemenea studii demarate, unul la Berceni și unul undeva lângă Caracal. Este o încercare de a aduce condițiile din penitenciare dacă nu la standarde europene, măcar la condiții decente”, a declarat ministrul Justiției, Robert Cazanciuc.Deși toate „vedetele” se înghesuie la Penitenciarul Poarta Albă, și această unitate are nevoie de reparații. Asta deși majoritatea celebrităților care se află în spatele gratiilor și-ar fi amenajat după bunul lor plac celulele lor, dar și ale colegilor.„Penitenciarul a fost construit în anul 1949 și se întinde pe o suprafață de două hectare și ar fi nevoie și aici de îmbunătățiri. Sunt cazuri și la Poarta Albă unde deținuții au formulat plân-geri pentru condițiile de detenție. Noi încercăm să rezolvăm din nevoile penitenciarului din veniturile proprii, în urma folosirii de muncă specială din rândul persoanelor private de libertate la diverși beneficiari cu care avem contract de prestări servicii în care asigurăm muncă necalificată”, a declarat scms. Gabriel Botezan, purtătorul de cuvânt al Penitenciarului Poarta Albă.