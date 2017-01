Condamnaţi pentru trafic de droguri de mare risc

Condamnați pentru trafic de droguri de mare risc

Doi tineri, dintre care unul student al Facultății de Medicină din cadrul Universității „Ovidius” Constanța, au fost condamnați de judecătorii Tribunalului Tulcea la doi, respectiv trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, după ce au fost judecați pentru comiterea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Hotărârea nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel. În luna aprilie, în zona Autogării Nord, din Constanța, polițiștii l-au depistat pe Andrei Dragoș Omeniuc, de 20 de ani, care avea asupra lui 12 timbre cu inscripția LSD, pe care urma să le trimită, printr-un colet, la Tulcea. Polițiștii au probat că tânărul făcea parte dintr-o rețea de traficanți de droguri din mediul studențesc și s-ar fi ocupat cu aprovizionarea pieței din Tulcea. În baza unei autorizații emise de Tribunalul Tulcea, ofițerii de la Crimă Organizată au desfășurat trei percheziții în Căminul Studențesc, din Faleză Nord, unde au mai depistat trei studenți implicați în această afacere. Era vorba de Iusuf Hussein Ahmed, de 22 de ani, din Somalia, student la Facultatea de Științe Economice, Trikna Gautam Chopra, de 22 de ani, și Kavi Chopra, de 22 de ani, ambii studenți la Medicină, cetățeni americani de origine indiană. În camera lor, anchetatorii au descoperit 51 de timbre LSD cu logo-ul „măști” și patru grame de canabis. În urma unei alte percheziții, în camera de hotel în care era cazat Andrei Dragoș Omeniuc au mai fost găsite opt comprimate de Xanax. Subcomisar Aurelian Pavel, șeful BCCO Constanța, preciza la momentul respectiv că pe numele lor a fost întocmit dosar penal pentru trafic de droguri de mare risc și riscă pedepse cu închisoarea de la 2 la 20 de ani. El a mai spus că în timpul cercetărilor cei patru și-ar fi recunoscut faptele și au declarat că au adus timbrele din Belgia și le-au împărțit în mediul studențesc. În cele din urmă, procurorii au dispus trimiterea în judecată doar a lui Andrei Dragoș Omeniuc și a lui Kavi Chopra. Omeniuc a primit doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe când Cho-pra a luat trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, magistrații aplicând patru, respectiv șase ani drept termene de încercare. Magistrații au menținut, prin decizie, măsura preventivă a obligării inculpaților de a nu părăsi țara.