Condamnaţi pentru trafic de droguri

Condamnați pentru trafic de droguri

Magistrații de la Curtea de Apel Constanța au respins apelurile declarate de procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Constanța și de Dorel Ganciu împotriva sentinței prin care cel din urmă, alături de Adrian Liviu Chirilă, au fost condamnați pentru deținere și trafic de droguri de risc. Decizia nu este definitivă, ea mai putând fi atacată cu recurs, în termen de 10 zile, la Înalta Curte de Casație și Justiție. Amintim că judecătorii de la Tribunalul Constanța l-au condamnat pe Chirilă la doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, iar pe Ganciu la un an și trei luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Potrivit procurorilor DIICOT Constanța, cei doi au fost prinși, la data de 4 și 7 octombrie 2007, în timp ce vindeau unui investigator sub acoperire mai multe grame de cannabis.