Condamnaţi pentru trafic cu haşiş

Condamnați pentru trafic cu hașiș

Patru tineri din Năvodari au fost condamnați, ieri, de magistrații de la Tribunalul Constanța pentru comiterea infracțiunilor de trafic de droguri și consum ilicit de droguri. Andrei Căpităneanu, zis „Paco”, de 26 de ani, a fost condamnat la un an de închisoare, Ionuț Gabriel Manea, zis „Cap”, de 26 de ani, la un an și patru luni, Laurențiu Lazăr, zis „Șarpe”, de 30 de ani, la un an și șapte luni, iar Cosmin Tărcuță, de 23 de ani, la un an și șapte luni, toate pedepsele fiind cu suspendare sub supraveghere. Sentința nu este definitivă. Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Constanța spun că, la data de 16 iunie 2009, Căpităneanu a fost prins în flagrant în timp ce vindea unui investigator sub acoperire 100 de grame de hașiș, contra sumei de 50 de lei pentru fiecare gram. Tânărul a fost luat la întrebări de anchetatori, el fiind de acord, în cele din urmă, pentru o pedeapsă mai puțin aspră, să colaboreze și să-și dea în gât complicii. Căpităneanu le-a spus procurorilor că drogurile le avea de la un prieten, care l-a rugat să le vândă. Așa se face că anchetatorii au ajuns la Manea, asupra căruia au găsit 50 de grame de hașiș, ce urma să ajungă la cumpărători, și alte cinci grame pe care tânărul a zis că le avea pentru consum propriu. În urma audierii lui Manea s-a constatat că Lazăr a fost cel care l-a determinat pe primul să vândă drogurile. În urma cercetărilor efectuate în continuare de anchetatori, la doar câteva ore distanță, oamenii legii l-au prins și pe cel de-al patrulea membru al grupului, Tărcuță, în Năvodari, care avea două grame de hașiș în buzunar. El a declarat că avea drogurile de la Căpităneanu.