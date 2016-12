Condamnaţi pentru proxenetism

Condamnați pentru proxenetism

Magistrații de la Judecătoria Constanța au dispus condamnarea a șase persoane acuzate de comiterea infracțiunii de proxenetism, precum și a uneia trimisă în judecată pentru prostituție.Tamer Elvis Dumitru a primit doi ani și trei luni de închisoare cu executare, Tenur Ali și Belgin Ali, câte doi ani de detenție fiecare, Ersin Ali - un an și patru luni cu executare, Erdin Rasim - un an și cinci luni cu executare, iar Elvis Flori Chiriac și Alina Șerban - câte un an cu suspendare condiționată. Cea de-a opta persoană trimisă în judecată în acest dosar, implicată în activitatea de prostituție, Florentina Gheorghe, nu s-a prezentat în fața instanței, astfel că ea va fi judecată separat.