Condamnaţi la închisoare pentru fapte de corupţie

Condamnați la închisoare pentru fapte de corupție

Magistrații Curții de Apel Constanța s-au pronunțat în dosarul în care șase bărbați din Eforie Nord sunt acuzați de fapte de corupție. Potrivit anchetatorilor, Marius Păvălachi, fost angajat al Primăriei Eforie, ca șef al Serviciului Control, Bogdan Dan, administrator al SC Eforie Estival SRL, Constantin Custură, Victor Ceoromela, Iulian Ionuț Smoc și Cornel Vașadi au fost acuzați că pretindeau mii de euro de la diverse persoane, sub pretextul că le pot asigura „protecția” vizavi de Poliția Locală sau primărie.După analizarea probelor, judecătorii constănțeni au dispus ca Marius Păvălachi să fie condamnat la doi ani și șase luni de închisoare cu executare, pentru luare de mită, în vreme ce Constantin Custură, Cornel Vașadi și Bogdan Dan, au fost condamnați la câte un an și patru luni de închisoare cu executare, primii doi pentru trafic de influență, iar al treilea pentru complicitate la luare de mită. Toți patru au fost ridicați de acasă de agenții Poliției Stațiunii Eforie și transportați la penitenciar, unde urmează să execute pedepsele privative de libertate.Tot la câte un an și patru luni au fost condamnați și inculpații Victor Ceoromela și Iulian Ionuț Smoc, aceștia urmând să fie ridicați de polițiști pentru a-și executa pedeapsa.