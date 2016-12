Condamnaţi la ani grei de închisoare după ce au omorât un tânăr

1

sentinta in cazul decedatului cucu adrian

nui adevarat nimic din ce au declarart javrele ale de vergil mortu si dragoi vasile inclusiv totii martorii da fratele meu cucu adrian a baut cu dragoii vasile si altii dar dupa ce la vazut dragoi vasile cai baut la sunat pe vergil mortu sa vina cu bate si sal omoare nu au vrut sai dea doar o bataie cum au zis daca vroea sai dea doar o bataie cand a cazut jos nu continuau sa mai dea in el cu bate si picioare si sigur au dat in el mai multe persoane casa cada fratimiu dar ei ii protejeaza de exemplu iacob vasile dragoi gheorghe si care au mai fost sentinta este o rusine pentru tara romaneasca omorii un omu ca, pe un animal si te pedepseste du 12 anii de inchisoare trebuia sa le dea 35 de ani pentru ce au facut va multumesc si daca putetii sa publicati ce vam scris imi asum toata raspunderea ca ce am zis este adevarat si sunt sigur 100% ca nu au fost doar ei 2 inplicatii va multumesc