Condamnaţi fără a da ochii cu judecătorii. Cum se fac înţelegerile între procurori şi infractori

Condamnați fără a da ochii cu judecătorii. Cum se fac înțelegerile între procurori și infractori

Acordul de recunoaștere a vinovăției este o practică nouă, care nu exista înainte de februarie 2014. Prin acest acord, un infractor poate fi condamnat fără a mai trece prin procesul de judecată. Cu alte cuvinte, inculpatul își recunoaște vinovăția iar procurorul, care are rol de judecător în această situație, îi dă o sentință, pe care începe s-o execute imediat.Acordul de vinovăție este, în esență, o înțelegere făcută între procuror și inculpat. Procurorul este cel care decide asupra pedepsei, modului de executare a acesteia și este soluționată în cadrul unei întâlniri. Astfel se reduce atât perioada lungă a unui proces de judecată, însă se urmărește și degrevarea instanțelor. Beneficiul în cazul acordului de recunoaștere a vinovăției este faptul că inculpatul nu mai așteaptă până ce dosarul său este judecat în fond și apel. În plus, odată ce a semnat înțelegerea, cuantumul pedepsei rămâne fix, fără a mai exista riscul ca în apel sau recurs un judecător să îi majoreze pedeapsa. În plus, în momentul în care își recunoaște vinovăția, făptașul beneficiază de reducerea pedepsei cu închisoarea cu o treime. Spre exemplu, dacă o persoană este inculpată pentru o infracțiune care este pedepsită cu un maxim de trei ani, după recunoașterea vinovăției, maximul pedepsei va fi de doi ani. Un alt beneficiu al legii este acela că procesele se judecă mult mai rapid, nemaifiind nevoie de dezbateri în contradictoriu, pentru că prin recunoașterea vinovăției, inculpatul își asumă și probatoriul procurorilor.Acordul nu este o negociereAcordul de recunoaștere a vinovăției se poate încheia numai cu privire la infracțiunile pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau a închisorii de cel mult șapte ani. Aici intră, de exemplu, toate infracțiunile la regimul rutier. Cu alte cuvinte, pot încheia acord de recunoaștere a vinovăției cei care au condus băuți la volan, au condus fără permis sau cu permisul suspendat și chiar și cei care au produs un accident rutier și au părăsit locul faptei.„Inculpații care își recunosc fapta pot încheia cu procurorul un acord prin care să se stabilească o pedeapsă fără să se ajungă în instanță. Astfel, procurorul este cel care stabilește pedeapsa, iar prin procedura aceasta se limitează mult timpul pierdut. După ce se încheie acordul între procuror, inculpat și avocat - pentru că în această fază este obligatorie asistența juridică - se sesizează instanța de judecată, care urmează să dea hotărârea de condamnare, cu conținutul acordului de recunoaștere a vinovăției. Judecătorul nu poate intra pe fondul problemei, însă poate vedea dacă pedeapsa dată este conformă cu legea, adică să nu fie ori prea aspră, ori prea blândă. Dacă există vreo astfel de situație se anulează acordul. Inculpații trăiesc cu impresia că dacă încheie un acord vor beneficia de o pedeapsă mai blândă, însă nu este așa. Și noi, procurorii, avem în vedere practica instanței”, precizează procurorul Mihai Stanciu din cadrul Parchetului Judecătoriei Constanța.Îți recunoști vinovățiaInițiativa încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției aparține ori procurorului ori inculpatului sau avocatului acestuia. Totul pornește din faza de urmărire penală. Un individ care a comis o faptă află de la polițistul care îl anchetează faptul că are la dispoziție și soluția acordului - după ce i se pune în vedere, vinovatul alege dacă este de acord sau nu cu procedura. Însă acest acord are și anumite condiții - nu poate fi încheiat de orice inculpat. În primul rând, vinovatul trebuie să-și recunoască în totalitate fapta.„Dacă acțiunea penală s-a pus în mișcare față de mai mulți inculpați, se poate încheia un acord de recunoaștere a vinovăției distinct cu fiecare dintre aceștia, fără a fi adusă atingere prezumției de nevinovăție a inculpaților pentru care nu s-a încheiat acord”, se precizează în Noul Cod Penal. Ultima persoană care a făcut acord de recunoaștere a vinovăției este Gheorghe Amza, fostul decan al Facultății de Inginerie și Managementul Sistemelor Tehnologice din cadrul Universității Politehnice București și inculpat în dosarul „Mită la bacalaureat, la Mangalia”. Acesta este anchetat și într-un nou dosar de corupție, pentru că a încercat să mituiască o altă persoană din dosar pentru ca aceasta să-și schimbe declarațiile, astfel încât el să scape basma curată. În acest dosar, bărbatul și-a recunoscut vinovăția și a încheiat cu procurorul un acord de recunoaștere a vinovăției, acesta urmând să primească un an și patru luni de închisoare cu suspendare.