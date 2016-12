Condamnată la închisoare pentru că n-a plătit pensia alimentară

O tânără care era căutată de polițiștii din Botoșani deoarece avea de executat un an și trei luni de închisoare, pentru abandon de familie, a fost prinsă de oamenii legii din localitatea Nicolae Băl-cescu. Mihaela Carmen Diaconu, de 30 de ani, a divorțat în urmă cu mai mult timp de soțul său cu care are un copil. Instanța de judecată a pro-nunțat desfacerea căsătoriei, iar copilul a fost încredințat spre creștere și educare tatălui. În schimb, Mihaela Carmen Diaconu a fost obligată de magistrați la plata unei pensii de întreținere pentru minor, până la majoratul acestuia. Cum femeia nu era prea interesată de soarta micuțului, a refuzat să plătească pensie alimentară. Așa se face că, de-a lungul timpului, a rămas restantă cu suma de 1.800 de lei. În replică, fostul soț a acționat-o în instanță pentru abandon de familie, iar judecătorii din Bo-toșani au condamnat-o la un an și trei luni de închisoare, cu obligația de a plăti și suma restantă. Tânăra a fost găsită în loca-litatea Nicolae Bălcescu și dusă în arestul Poliției din Constanța, de unde urmează să fie trans-ferată la penitenciar.