Condamnări în dosarul retrocedărilor de teren. Prejudiciul - peste 43 milioane euro

După faptă, și răsplată! De asta s-au convins trei constănțeni care au crezut că pot înșela legea, bene-ficiind de foloase materiale. Răzvan Ștefanco a fost condamnat de judecători la cinci ani și șase luni de închisoare cu executare, în timp ce Silviea Gheorghe a „luat” patru ani și jumătate, tot cu executare. „Contopește pedepsele aplicate inculpatului Ștefanco Răzvan și aplică acestuia pedeapsa cea mai grea de patru ani și șase luni de în-chisoare sporită cu un an închisoare, în final inculpatul Ștefanco Răzvan executând pedeapsa principală de cinci ani și șase luni închisoare și pedeapsa complementară de doi ani interzicerea drepturilor. Pedeapsa se execută în regim de detenție. […] În final, inculpata Gheorghe Silviea execută pedeapsa principală de patru ani și șase luni închisoare. Pedeapsa se execută în regim de detenție”, a fost decizia magistraților constănțeni. În același dosar, Maria Done a fost condamnată la două luni de închisoare cu suspendare condiționată, în timp de Doina Gheorghe a fost achitată. „Atrage atenția inculpatei Done Maria asupra revocării suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cursul termenului de încercare”, au conchis judecătorii.Procurorii Anticorupție spun că, în cursul anului 2008, Răzvan Ștefanco a formulat la Arhivele Naționale - Serviciul Județean Constanța trei cereri prin care a solicitat emiterea unor extrase, declarând de fiecare dată, în mod mincinos, că este stră-nepotul a două persoane, decedate, care au fost proprietarii unor su-prafețe de teren (intravilan și extra-vilan) de aproximativ 1.300 hectare, situate în localitățile Agigea, Eforie și Mangalia. Având în vedere că aceste extrase au fost eliberate pe numele tatălui său și pentru a putea face personal demersuri pentru a obține acele terenuri, pe 10 august 2009, Ștefanco Răzvan a falsificat o procură specială, aparent auten-tificată la un notariat public, în baza căreia a obținut dreptul de a-l reprezenta pe tatăl său.„În continuare, pentru a obține înscrisuri din care să rezulte, în mod eronat, că există o legătură de rudenie cu proprietarii terenurilor și că, implicit, îi poate moșteni, pe baza unor înscrisuri false (certificate de deces și procură specială), Răzvan Ștefanco a obținut două certificate de moștenitor emise în fals, în numele tatălui său, de notarul public Maria Done, care a fost în eroare cu privire la informațiile declarate de inculpat. În cadrul acestei proceduri succesorale, Silviea Gheorghe a dat declarații mincinoase în fața notarului public, pentru a-l susține pe Răzvan Ștefanco”, afirmă reprezentanții DNA. Având la dispoziție aceste înscri-suri falsificate, respectiv certificatele de moștenitor și procura, la data de 20 aprilie 2011, Răzvan Ștefanco a depus pe rolul Tri-bunalului Constanța trei acțiuni civile, în contradictoriu cu autoritățile locale din Agigea, Eforie și Mangalia, prin care a revendicat dreptul de proprietate a acestor terenuri susținând, în mod mincinos, că este moștenitorul celor două persoane care au fost proprietarii respectivelor terenuri.Pe 26 august 2011, Răzvan Ștefanco i-a cedat Silviei Gheorghe jumătate din pretinsele sale drepturi succesorale și, pe cale de consecință, femeia a solicitat introducerea sa ca reclamant în procesele de revendicare. Unul dintre cele trei procese de revendicare a fost soluționat definitiv și irevocabil prin respingerea cererii lui Răzvan Ștefanco, celelalte două fiind în continuare pe rolul instanțelor. În cursul anilor 2009 și 2011, Maria Done și Doina Gheor-ghe, ambele în calitate de notar public, au întocmit în fals și au auten-tificat mai multe înscrisuri (procuri speciale, acte de cesiune) în care au consemnat, în mod eronat, că tatăl lui Răzvan Ștefanco l-ar fi împuternicit pe acesta să îl reprezinte în toate demersurile pentru revendica-rea terenurilor. De altfel, aceste înscrisuri au fost folosite de Răzvan Ștefanco în împrejurările descrise mai sus.Astfel, procurorii au dispus scoaterea de sub urmărirea penală a lui Romică Ștefanco, tatăl lui Răzvan Ștefanco, întrucât, din actele de urmărire penală efectuate s-a stabilit că acesta nu a avut nicio contribuție în încercarea fiului său de a obține, în mod fraudulos, terenurile respective. Terenurile revendicate de Răzvan Ștefanco și Silviea Gheorghe au fost evaluate la prețuri cuprinse între 2.876.654 euro (minim) și 43.896.200 euro (maxim), în funcție de mai multe criterii tehnice. Magistrații au constatat că părțile vătămate Consiliul Local Agigea, Consiliul Local Eforie și Consiliul Local Mangalia nu s-au constituit părți civile în cauză. Decizia instanței nu este definitivă, ea putând fi atacată la Curtea Supremă de Justiție a României.