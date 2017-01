Condamnări cu suspendare pentru doi tineri care goleau conturi bancare

Magistrații de la Tribunalul Constanța au decis, ieri, condamnarea lui Radu Cătălin Burțilă, de 28 de ani, din Constanța, la un an și opt luni de închisoare cu suspendare condiționată, și a lui Iulian Pintilie, de 27 de ani, din localitatea Reghin, județul Mureș, la un an și zece luni de închisoare cu suspendare condiționată. Ei sunt acuzați de comiterea infracțiunilor de falsificare a instrumentelor electronice de plată și efectuarea de operațiuni financiare frauduloase. Decizia nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel la Curtea de Apel Constanța. La începutul lunii octombrie 2009, doi tineri au fost prinși în flagrant de lucrătorii Secției 5 Poliție, la puțin timp după ce au golit mai multe conturi bancare, folosindu-se de carduri falsificate. Cei doi au fost reținuți de oamenii legii lângă supermarketul constănțean „Billa”, în timp ce retrăgeau bani de la un bancomat BRD. Doi polițiști și un jandarm al Grupării Mobile „Tomis”, care au observat comportamentul ciudat al celor doi, s-au apropiat de ei, cu intenția de a-i legitima. La vederea uniformelor, Iulian Pintilie și complicele lui, Radu Cătălin Burțilă, au rupt-o la fugă. După câteva sute de metri, ei au fost ajunși din urmă de polițiști, care i-au imobilizat și, în urma percheziției corporale, au găsit asupra lor 42.000 de lei, bani retrași de tineri din conturile mai multor persoane, dar și zeci de carduri falsificate. Procurorii au formulat, la acel moment, pe numele lor propuneri de arestare preventivă, magistrații dispunând arestarea sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de falsificare a instrumentelor electronice de plată și efectuarea de operațiuni financiare frauduloase.