Condamnare în dosarul "Prostituate de lux". Judecătorii o pun să măture străzile Constanţei

Condamnare în dosarul "Prostituate de lux". Judecătorii o pun să măture străzile Constanței

Magistrații Judecătoriei Sectorului 5 București au condamnat-o, ieri, pe constănțeanca Lavinia Mariana Despina. Tânăra, acuzată de proxene-tism în celebrul dosar „Prostituate de lux” a primit o pedeapsă de un an, nouă luni și 10 zile închisoare, pentru proxenetism. Completul de judecată a decis suspendarea pedepsei sub supraveghere și are un termen de încercare de trei ani. Pentru alte două inculpate, Mirela Alexandra Dumitru și Diana Gureșoaie s-a disjuns cauza.Lavinia Mariana Despina este obligată să se prezinte la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Constanța, la datele fixate de acesta, să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea etc.„Impune inculpatei să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Constanța, respectiv activități de curățenie și administrare, Direcției de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Constanța respectiv, activitatea de precolectare, colectare și transport deșeuri orășenești, activități de salubritate, întreținere și amenajare spații verzi, săpat, greblat, plantare de arbuști, întreținere străzi, trotuare, parcări, deszăpezire și alte activități de interes public local. pe o perioadă de 80 de zile lucrătoare”, se arată în sentința magistraților bucureșteni.