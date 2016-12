Concurs de abateri rutiere la Constanţa. Poliţiştii au împărţit dosare penale

Concurs de abateri rutiere la Constanța. Polițiștii au împărțit dosare penale

A fost un week-end plin pentru polițiștii constănțeni, care au întocmit multe dosare penale după ce au constatat mai multe nereguli în traficul din municipiul și județul Constanța. Este vorba de conducători auto, cu vârste cuprinse între 19 și 42 de ani, care au condus mopede și autovehicule sub influența alcoolului sau neavând permis de conducere. Mai exact, sâmbătă, la ora 20:30, polițiștii din Lumina au depistat un tânăr de 19 ani care conducea un moped fără a avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În aceeași zi, la Rasova, un alt tânăr a fost prins de polițiști după ce conducea un moped fără a avea permis de conducere. La fel s-a întâmplat și la Costinești, unde un bărbat de 42 de ani, a fost oprit pe strada Smochinilor de către polițiști, care au constatat că acesta conducea un moped neînmatriculat și fără a deține permis de conducere.Sâmbătă și duminică, pe raza municipiului Mangalia, doi bărbați, în vârstă de 21 și 38 de ani, au fost opriți pe bulevardul 1 Decembrie, după ce s-au urcat la volan deși consumaseră băuturi alcoolice. „Cireașa de pe tort” a fost pusă în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 05:00, când polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat un bărbat de 41 de ani, care conducea un autoturism deși nu avea permis de conducere și, în plus, se afla sub influența băuturilor alcoolice. În toate aceste cauze, polițiștii au întocmit dosare penale.