Concert tradiţional românesc în noaptea Sânzienelor, la Oha Beach

Concert tradițional românesc în noaptea Sânzienelor, la Oha Beach

În fiecare an, pe 23 iunie, se celebrează Ziua Universală a Iei. Cu ocazia acestui eveniment, la Oha Beach s-a sărbătorit, în Noaptea Sânzienelor, pe ritmuri muzicale românești, unul dintre cele mai așteptate momente ale verii. Evenimentul a fost creat de comunitatea online La Blouse Roumaine și a fost sponsorizat de IIANA. Petrecerea de pe plaja Oha Beach a avut o tematică deosebită și a coincis cu Sânzienele, o sărbătoare fantastică a românilor. Inițiativa a devenit de mare succes și a fost îmbrățișată de români de pe tot mapamondul. Astfel, în seara de duminică, participanții s-au îmbrăcat în bluza tradițională românească, pentru a marca sărbătoarea.„Întregul eveniment are ca scop promovarea iei românești. La Ziua Universală a Iei au participat 44 de țări și 98 de localități, fiind organizate, în acestea, 143 de evenimente. Printre participanți se numără și Constanța, iar evenimentul a avut loc la ieșire din stațiunea Mamaia, pe plaja Oha Beach. Evenimentul s-a adresat persoanelor tinere, însă nu numai”, precizează PR-ul Simona Ionescu.Coronițe de flori, muzică de calitate și „licoarea magică”Noaptea de duminică spre luni a reprezentat, pentru unii, o experiență de neuitat, cu muzică românească de calitate, în port tradițional românesc.Organizatorii evenimentului au pus la punct până și cele mai mici detalii, pentru ca participanții să se simtă ca acasă. Fetele au primit coronițe cu flori, iar flăcăii au încins hore tradiționale românești. Pe parcursul serii au fost proiectate motive și tematici românești, astfel că cei prezenți s-au bucurat de o atmosferă complet tradițională. În plus, responsabilii evenimentului au pregătit o băutură specială pentru sânzienele prezente pe plajă. Prin această manifestație s-a urmărit transformarea iei în brand.„Ne așteptăm ca lumea să dezvolte un interes pentru fabricarea iei. Am ales Oha Beach pentru că este un loc boem, în care putem să ne amintim de tradiții”, spune Simona Ionescu.Din acest motiv, IIANA a organizat o expoziție de ii, care au putut fi admirate și chiar cumpărate direct de pe plajă. Prețul unei ii a variat de la 150 la 500 de lei.Pe scena de pe plaja Oha Beach, amplasată la ieșire din stațiunea Mamaia către Năvodari, au urcat flăcăii de la Subcarpați, Dru Klein, Coughy - DJ set, Power P Vinil și Coffee.