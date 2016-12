Concert extraordinar al violonistului Arman Mourzagaliyev, oferit de KMG International

Marţi, 08 Decembrie 2015

Violonistul kazah Arman Mourza-galiyev împreună cu Orchestra Fundației, „Principesa Margareta“, au susținut un concert extraordinar sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea, sâmbătă, 5 decembrie, la Ateneul Român.Concertul a fost organizat de KMG International, în parteneriat cu Fundația „Principesa Margareta“ a Ro-mâniei și Ambasada Republicii Kazakhstan la București, în cadrul ini-țiativei companiei de a suține atât tinerele talente de pe scena culturală din România, cât și schimbul de valori culturale dintre România și Kazakhstan.„Cultura are o importanță deosebită pentru că leagă oamenii și consolidează relațiile între popoare. Este misiunea noastră să promovăm în mod egal valorile autentice ale Kazakhstanului și României și să creăm oportunități pentru schimburile culturale, așa cum este acest concert”, a declarat E.S. Daulet Batrashev, ambasador al Republicii Kazakhstan în România. „KMG International, sub brandul Rompetrol, sprijină cultura în toate formele de manifestare artistică. Suntem mândri să fim alături și să promovăm orchestra de tineri talentați înființată de Fundația „Principesa Margareta“ a României și suntem onorați că am reușit să îl aducem pe scena Ateneului Român pe violonistul kazah Arman Mourzagaliyev”, a pre-cizat și Zhanat Tussupbekov, CEO al KMG International.Arman Mourzagaliev, unul dintre soliștii extraordinari ai Kazakhsta-nului, a susținut prima sa reprezentație publică la vârsta de opt ani. Pe parcursul carierei sale acesta s-a impus ca un interpret activ de con-certe și recitaluri, diversitatea gustu-rilor sale muzicale determinându-l să urmeze o gamă variată de proiecte muzicale.„Sunt bucuros și onorat că am avut ocazia să urc pe scena faimosului Ateneu Român și să mă cufund în muzică alături de colegii mei muzicieni din România, o țară celebră pentru moștenirea sa muzicală, tradiția culturală bogată, compozitorii și interpreții străluciți. Din toate punctele de vedere, a fost o experiență captivantă”, a declarat violonistul Arman Mourzagaliyev.