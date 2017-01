Concedierea „domnului anticorupţie” Daniel Morar, criticată de presa internaţională

Concedierea „domnului anticorupție” Daniel Morar, criticată de presa internațională

Ştire online publicată Miercuri, 13 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Înlocuirea lui Daniel Morar din funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) propusă luni de ministrul Justiției va crea și mai mari dificultăți Bucureștiului în a lupta convingător împotriva corupției politice, așa cum cere Bruxelles-ul, a scris ieri presa internațională. „România: luptător anticorupție concediat” titrează The New York Times preluând o știre Reuters, mult mai critică decât cea Associated Press al cărei titlu este „România primește un nou procuror anticorupție”. „Ministrul justiției l-a înlocuit din funcție pe procurorul-șef Daniel Morar, o demitere ce ar putea slăbi eforturile țării de a combate corupția printre politicienii de rang înalt, potrivit observatorilor”, scrie Reuters.