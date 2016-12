Complicele lui Şlepac, Adrian Grigoraş: „Nu mă consider un pericol!“

Deși e acuzat de implicarea în comiterea a patru crime

Complicele lui Șlepac, Adrian Grigoraș: „Nu mă consider un pericol!“

Adrian Grigoraș, tânărul care a fost arestat, alături de Valentin Șlepac, pentru crimele comise în stil mafiot la Constanța, la inițiativa, se pare, a lui Sergiu Băhăian, fostul patron de la „Sabina Product”, rămâne în arest, magistrații de la Curtea de Apel Constanța respingând, ieri, ca nefondat recursul declarat de Grigoraș împotriva emiterii pe numele lui a unui mandat de arestare pentru 25 de zile. Complicele său, Valentin Șlepac, nu a înaintat recurs împotriva arestării, împăcându-se probabil cu ideea că nu va mai ieși vreme bună de după gratii, mai ales în condițiile în care a și recunoscut mare parte din fapte. A plâns în fața judecătorilor Grigoraș a fost adus, ieri, în fața judecătorilor pentru a-și susține recursul. Avocatul din oficiu al lui Grigoraș a vorbit instanței despre drepturile pe care acesta le are și de prezumția de nevinovăție, susținând că „nu se poate dovedi cu certitudine că el este autorul infracțiunilor de omor”. „Există o singură declarație de martor, a lui Ion Bojin, precum și a Ilenei Leonte, care a spus că soțul ei nu s-ar fi sinucis, ci că ar fi fost omorât, iar în cazul lui Ulezu și Captalan nu s-a putut dovedi că autorul este Grigoraș” - a mai susținut avocata. În cele din urmă, apărătorul a solicitat respingerea propunerii de arestare a Serviciului DIICOT și cercetarea tânărului în stare de libertate. De partea cealaltă, procurorul care se ocupă de caz a spus judecătorilor că există probe care dovedesc implicarea lui Grigoraș în comiterea crimelor, iar în momentul de față nu se impune lăsarea lui în libertate. „Grigoraș a participat la uciderea lui Ulezu și Captalan, împreună cu Șlepac. El reprezintă un pericol deosebit de ridicat. Nu există nicio garanție că lăsarea lui în libertate nu ar conduce la săvârșirea acelorași fapte”, a completat procurorul. Adrian Grigoraș, băiatul de doar 19 ani care este acuzat că a comis câteva crime, întrebat de președintele completului de judecată dacă are ceva de spus, nu-și găsea cuvintele… A început să plângă… Pentru a-și justifica tăcerea, el a completat că s-a lăsat de fumat, că i-a curs sânge din nas, în arest, și că îl „înțeapă pieptul”. Au urmat alte câteva momente de tăcere, iar președintele de complet a insistat cu întrebarea: „Aveți ceva de declarat?”, la care el a spus, ștergându-și lacrimile: „Nu mă consider un pericol!” Aceasta a fost singura declarație pe care a făcut-o Grigoraș și care ar trebui să convingă magistrații să-l lase liber… Nu că ar fi nevinovat, ci că nu se consideră un pericol public! Prejudiciu de 800.000 de euro O rețea de crimă organizată, care racola persoane pe numele cărora erau înființate societăți comerciale și apoi le omora pentru a nu se mai ajunge la adevărații făptași, a fost destructurată de polițiștii și procurorii constănțeni, la finele săptămânii trecute. Până acum se știe sigur că indivizii au comis patru crime, dar nu este exclus ca numărul acestora să fie mult mai mare. Cei doi complici de la Constanța și-au recunoscut faptele, spunând că au acționat la ordinul lui Sergiu Băhăian, fostul patron al „Sabina Product”. Cruzimea cu care au acționat îi aduce pe acești criminali în topul celor mai oribile asasinate comise până în prezent în România. Grupul de criminalitate organizată cuprindea membri extrem de violenți, era specializat în fraude macro-economice și acționa pe raza județelor Constanța și Ialomița, precum și în municipiul București. Scopul capilor rețelei era prejudicierea unor firme, prin emiterea de file CEC sau bilete la ordin fără acoperire, în numele unor societăți comerciale fictive. Dosarele unora dintre suspecți se aflau în cercetare la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, unii dintre ei fiind arestați, în ultimii ani, iar apoi cercetați în stare de libertate pentru fraudele cu prejudicii enorme comise pe raza județului Constanța sau a județelor dimprejur. Nimeni nu bănuia că în spatele unor infracțiuni economice se as-cundeau de fapt crime abominabile. Anchetatorii spun că Sergiu Băhăian, fostul patron de la „Sabina Product”, și Valentin Șlepac, cunoscut procurorilor și judecătorilor constănțeni din mai mult dosare privind fraude economice cu prejudicii foarte mari, erau capii rețelei, ulterior fiind implicați în fapte și Adrian Grigoraș, Lucian Cernat, Emilian Leonte, Ionel Ulezu, Petrică Captalan, Marin Piciog și Petre Piciog. La inițiativa lui Băhăian, pe numele unor membri ai grupului au fost înființate sau preluate, în ultimii ani, aproximativ 40 de societăți comerciale, care aveau diverse obiecte de activitate, prin intermediul cărora s-au desfășurat o sumedenie de operațiuni comerciale. Au fost achiziționate mărfuri care erau plătite cu instrumente de plată fără acoperire în bancă, obținute fraudulos finanțări punându-se gaj, în același timp, dar la mai multe bănci, aceleași bunuri, ori au fost cumpărate, în sistem leasing, autoturisme prin intermediul unei societăți comerciale înființate pe o identitate fictivă. Prejudiciul total calculat de anchetatori până în prezent se ridică la aproximativ 800.000 de euro. Folosiți și eliminați Numai că unii dintre membrii grupării erau eliminați după ce „capii” se foloseau de ei și nu-i mai considerau utili. Astfel că, în încercarea de a nu lăsa dovezi în urma lor și pentru a-și ascunde faptele frauduloa-se pe linie economică, îi omorau pe complici în moduri care mai de care mai înfiorătoare. Astfel, Lucian Cernat, Emilian Leonte, Ionel Ulezu și Petrică Captalan au fost omorâți pentru a nu divulga autorităților modalitatea în care se des-fășurau fraudele comerciale prin intermediul firmelor la care aceștia erau fie asociați, fie administratori. Procurorii DIICOT spun că Lucian Cernat a fost aruncat, în anul 2006, în Dunăre, de pe podul rutier de la Cernavodă, după ce, inițial, a fost sedat și adus în stare de ebrietate. Emilian Leonte a fost omorât în anul 2008, cu mai multe lovituri de ciocan în cap, ulterior cadavrul fiind aruncat în Canalul Dunăre - Marea Neagră. Tot în 2008, Ionel Ulezu ar fi fost îngropat de viu după ce a fost sedat și adus în stare de ebrietate. Cadavrul său a fost descoperit într-o curte din satul Măgura, comuna Cerchezu, într-o groapă, la aproximativ doi metri adâncime, sub o placă de beton, deasupra căreia a fost construit un WC. Petrică Captalan a fost omorât în decursul aceluiași an, după ce a fost lovit în cap cu o bâtă și îngropat imediat într-o groapă, la aproximativ un metru adâncime, deasupra cadavrului fiind turnată o placă de beton, astupată cu pământ.