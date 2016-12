Comoara dispărută după demolarea de la Histria

1

Am o vaga banuiala

In oras sunt libere mii de apartamente sau camere de hotel.Sunt mii de spatii de inchiriat pentru toate buzunarele,spatii cu vedere la mare,spatii mai mari sau spatii mai mici.Ce cauta Miron Cozma cu bijuterii si cu bani in spatiul unui individ dubios si intr-un hotel care se stia ca va fi demolat,pare a fi un mister.Daca facem o legatura intre uniforma militara purtata simbolic de Mazare,declaratiile de incitare la revolta populara facute de Mazare,scandalurile provocate de Miron Cozma si de revolutionari la Ziua Marinei 2011 si la Ziua Revolutiei din decembrie 2011,lucrurile par a avea o logica.Daca mai adaugam si politica de iritare a populatiei,promovata de Nicusor C.si de Mazare,misterul incepe sa se dezlege putin. Amintiti-va de scandalul de la Opera,pretul gigacaloriei,frigul din casele cetatenilor din Mangalia,luminile de sarbatori si altele.Vina trebuie sa cada pe guvern,toate nenorocirile vin de la Basescu,Basescu trbuie tras in teapa,populatia sa se revolte.Scopul final:haos,minciuna,razbunare,un guvern de "salvare nationala" si dosare penale pierdute.Daca ne gandim ca a fost demolat hotelul Histria ca si cum ar fi singura cladire fara autorizatie din Constanta se pare ca prefectul stia ceva despre "cuibusorul de nebunii" din Mamaia.Am o vaga banuiala:cred ca "alianta" rosie urmareste sa provoace o revolta populara la Constanta,un fel de "Marea Revolutie Socialista din Constanta".Niste creiere bolnave viseaza sa transforme Constanta in cea de-a doua Timisoara revolutionara.Prezenta lui Miron Cozma in zona nu este intamplatoare.Ramane de ghicit cine il finanteaza pe Miron Cozma si cine l-a chemat aici.Sa vedem in lunile urmatoare,ce nebunii mai au in cap revolutionarii din "sfanta alianta rosie"