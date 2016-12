COMOARA DIN GARAJUL LUI BOLDEA: Ce au găsit anchetatorii VIDEO

Ştire online publicată Vineri, 23 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Perchezițiile de vineri de la Galați în cazul Boldea se fac într-un garaj care face parte dintr-o baterie de garaje de pe Faleza Dunării, și nu la vila acestuia, așa cum indicau informațiile inițiale.Aici au fost gasite un laptop, câteva hard-diskuri, cele două ceasuri din declarația de avere, zeci de documente si alte valori (butoni de camasa etc), potrivit NewsIn.În garaj se mai găsesc anvelope de autoturism.Procurorii DIICOT au declarat ca au pus sechestru pe absolut toate bunurile și conturile lui Boldea, inclusiv pe un cont recent descoperit. Garajul percheziționat vineri va fi pus, de asemenea, sub sechestru.Mihail Boldea a virat 185.000 de euro înainte de a pleca din RomâniaBoldea a virat în conturile celor doi 185.000 de euro. Banii au fost virati vineri, cu o zi înainte ca deputatul să plece din țară.Vineri, 23 martie, președintele Traian Băsescu a anunțat că deputatul și avocatul Mihail Boldea, cercetat pentru înșelăciune și fals și dat în urmărire internațională, a fost localizat în Kenya. Se pare că deputatul și-a ales înțelept țara, întrucât România nu are acord de extrădare cu Kenya.