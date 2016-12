Comisarului şef Dorin Colidiuc i s-a diminuat salariul de la 4.207 lei la 2.889 lei

1

COMISARUL COLIDIUC - O RARA AVIS

Comisarul DORIN COLIDIUC ,UN POLITIST ADEVĂRAT, UN PROFESIONIST INCORUPTIBIL, ESTE DIN PĂCATE, O RARA AVIS care A DERANJAT MAFIA LOCALĂ CU TENTACULE IN IGPR-ul de la nivelul anului 2006-2007. Toți șefii IPJ Cța, Victor Popescu, Chestor Mircea Bârgoz și Dorin Colidiuc care au inițiat acțiuni de anvergură pentru anihilarea activității infracționale pe linie economică și de tulburare a linistii publice vizând un binecunoscut club de noapte, recunoscut ca pe un loc "in care drogurile si prostituția ,sunt la ele acasă"-aflat chiar sub protecția unor politiști și responsabili din primărie, ȘI-AU PIERDUT REPEDE POSTURILE in urma unor "controale" venite fulger de la București(2007-2008). A fost adus un INLOCUITOR CHIAR DIN CENTRALA IGPR-ului, Aurelian Zaheu,iar CARACATIȚA A PUTUT RĂSUFLA USURATĂ. AU DISPĂRUT DIN IPJ CHIAR ȘI INREGISTRĂRILE AUDIO-VIDEO DISPUSE DE BARGOZ-COLIDIUC. Există totuși "UN DINOZAUR" care a știut să reziste de 10 ani la șefia IPJ Constanța, OARE CUM ?!PĂLĂRIE INTR-UN PICIOR GHICI CIUPERCĂ CE E ?