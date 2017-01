Comisarul şef Ioan Bucur a fost arestat preventiv pentru luare de mită

Comisarul șef Ioan Bucur a fost arestat preventiv pentru luare de mită

Magistrații Curții de Apel București au emis mandat de arestare preventivă pe o perioadă de 29 de zile comandantului Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța, comisar șef Ioan Bucur. Polițistul a fost reținut, joi, în urma unui flagrant organizat de Direcția Generală Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța și a procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție București, fiind cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de luare de mită. Potrivit anchetatorilor, Bucur a pretins de la comisarul Adrian Feraru, subalternul său, suma de 1.000 de euro, pentru a-i înlesni aplicarea unei sancțiuni disciplinare mai ușoare. Reamintim că Feraru era cercetat disciplinar, în urma publicării în mass-media a unui articol referitor la posibile acte de corupție în care polițistul ar fi implicat. Jurnaliștii susțineau că dețin o înregistrare video cu comisarul Adrian Feraru, care îi propune reprezentantei unei firme de transporturi din București să colaboreze cu o societate. Afacerea urma a se derula prin intermediul unui interpus, de către locțiitorul șefului Biroului Poliției Rutiere Constanța, Gheorghe Buzescu, în schimbul soluționării unui furt petrecut pe data de 20 iunie în Portul Constanța. Pe 3 septembrie, cei doi polițiști s-au întâlnit din nou, iar Bucur l-a asigurat că înțelegerea rămâne valabilă, dacă Feraru va achita suma de 1.000 de euro. Banii urmau să fie dați pe 6 septembrie în biroul său din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța. În plus, pentru a fi mai convingător, Bucur i-a precizat ofițerului inclusiv care va fi sancțiunea ce se va aplica, respectiv „amânarea promovării în gradul următor pe un an de zile”, lăsându-l, totodată, să înțeleagă faptul că risca o sancțiune mult mai aspră. Flagrantul a fost organizat, joi, în jurul prânzului, când comisarul Feraru a intrat în biroul șefului său și i-a dat 1.000 de euro în bancnote a câte o sută, care fuseseră marcate cu o substanță fluorescentă. În numai câteva minute, opt mașini de poliție au oprit în fața sediului Secției Regionale de Poliție Transporturi, banii fiind găsiți în borseta lui Bucur. Bucur fusese, recent, atenționat de IGPR Potrivit unui comunicat de presă remis de IGPR, „comisar șef de poliție Ion Bucur a fost pus la dispoziția IGPR și dacă va fi găsit vinovat, va fi destituit din poliție”. IGPR mai precizează că „în luna august a acestui an, prin dispoziția conducerii Poliției Române, o echipă de lucrători din cadrul Direcției de Inspecție Internă și a Direcției de Poliție Transporturi a efectuat un control la Secția de Poliție Transporturi Constanța, pentru a verifica unele aspecte semnalate de către Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din MIRA, privind acordarea discreționară de către șeful acestei structuri a unor drepturi subordonaților, precum și unele dificultăți de comunicare cu aceștia. În urma controlului, comisarul șef Ion Bucur a fost atenționat pentru deficiențe în modul de urmărire în soluționarea unor lucrări. Aceeași măsură a fost luată și față de alți doi ofițeri de poliție din cadrul SRPT Constanța. De asemenea, cu privire la eventuala stare de tensiune existentă între șeful Secției și subordonați, s-a dispus efectuarea de către specialiștii psihologi din cadrul DMRU a unei analize de climat organizațional privind percepția managementului“. Urmare a rezultatelor verificării, conducerea IGPR a dispus, mai mult, efectuarea unui control de fond la Biroul de Poliție Port Constanța și evaluare tematică la Secția Regională de Poliție Transporturi, activități care se vor desfășura în perioada imediat următoare. 