Comisarul de la Operaţiuni Speciale, acuzat că dădea informaţii interlopilor, lucrează în continuare în Poliţie

Comisarul de la Operațiuni Speciale, acuzat că dădea informații interlopilor, lucrează în continuare în Poliție

Un polițist din cadrul Serviciului Operațiuni Speciale Constanța a fost pus la dispoziție și trimis în judecată, pentru divulgarea de informații clasificate, în legătură cu colegi din două structuri de poliție. Este vorba de George Lucian Filipescu, ofițer de poliție, cu gradul de comisar, care activa în cadrul Serviciului Operațiuni Speciale Constanța, cu atribuții pe linia prinderii în flagrant a suspecților. Doar că, pe lângă fișa postului, polițistul pus sub acuzare informa persoane din lumea interlopă asupra „noutăților” din poliție.Cu autorizație de acces la informații clasificate, secrete de stat, Lucian Filipescu este acuzat de procurori că furniza informații cu caracter confidențial, unor membri ai lumii interlope, condamnați pentru agresiuni și alte fapte de violență.Legat de aceste acuzații, inculpatul se apără și spune că nu a făcut altceva decât să relateze un zvon public. „A fost pus la dispoziție. Lucrează în tot acest timp, dar nu poate face anchete, nu poate să ia declarații, să dea amenzi. În cazul acesta, este găsită o soluție să lucreze pe «o linie moartă», la logistică sau în domeniul administrativ, pentru a nu lua contact cu probleme operative. Doar procurorul decide dacă poate să rămână cu pistolul sau nu, dar până la decizia judecătorească definitivă și irevocabilă”, au precizat pentru „Cuget Liber”, surse din cadrul IGPR.v v vÎn data de 22 februarie 2016, Marius Iulian Ursoi l-a apelat pe George Lucian Filipescu. În urma apelului, cei doi și-au confirmat faptul că ar fi interceptați, motiv pentru care convorbirea nu a durat mult timp. Concomitent cu demersurile infracționale, în cadrul dosarului, judecătorul a emis un mandat de supraveghere tehnică pe numele lui Marius Ursoi, valabil în intervalul 2 fe-bruarie - 2 martie. George Filipescu, înainte de a iniția cea de-a doua convorbire cu Marius Ursoi, a schimbat telefonul și cartela, manieră de lucru ce înlătură dubiile legate de conștientizarea polițistului asupra activității sale ilicite.Inculpatul a redat interlopului informații nepublice legate de doi polițiști, comisarul Ionuț Filip, din cadrul Serviciul Investigații Criminale al IPJ Constanța, dar și despre subofițerul Alexandru Filip, din cadrul Serviciului Operațiuni Speciale Constanța. Informarea viza demersurile de mutare ale lui Ionuț Filip la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța. Interlopul a primit inclusiv informații despre mutarea lui Alexandru Filip la Direcția Operațiuni Speciale, din interiorul Serviciului Operațiuni Speciale, unitate în care activa Lucian Filipescu. Iată câteva fragmente din interceptările aflate în rechizitoriu:George Filipescu: - Stai frățioare, că am schimbat telefonul, cartela… cu alt telefon, că nu mai vrea m..a asta de telefon, deloc…George Filipescu: - Da’ de acela mic nu am auzit nimic, acela mic știu că merge cu…, cu…, cu mașina lu - Marinică - înțelegi? Cu Mercedesul acela negru…(este vorba de deconspirarea unui ofițer din cadrul Serviciului Antidrog n.n. ).George Filipescu: Că fra-su voia pe la crimă, dar Rapotan i-a dat la m..e (este vorba de divulgarea demersurilor ofițerului Filip Ionuț de transfer la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța n.n.)… acesta mic, voia pe la mine (este vorba de divulgarea statutului și demersurilor lui Filip Alexandru de mutare la DOS).Marius Iulian Ursoi: - Da, eu am crezut că voi știți ceva, zic stai măi să-l întreb pe „Felipe”, că Felipe e în breaslă.Marius Iulian Ursoi: - Acela mare a vrut să vină și el la DIICOT - Serviciul Teritorial Constanța. Ă.. ă.. a vrut să vină…George Filipescu: - Da mă, mâncați-aș p… și s-a pus frânuța, așa.George Filipescu: - Aha.. Ia să ne interesăm!Marius Iulian Ursoi: - Bine fratelo. Hai, că te pup!”.