Comisarul Claudiu Bucur, „unicul specialist“ (!?) de la Poliţia Transporturi

Comisarul Claudiu Bucur, „unicul specialist“ (!?) de la Poliția Transporturi

Ieri, magistrații de la Curtea de Apel Constanța au continuat audierile în dosarul lui Claudiu Bucur, polițistul judecat, în stare de arest preventiv, pentru că a pretins și primit suma de 15.000 de euro drept mită. Judecătorii i-au audiat pe doi dintre șefii lui Bucur, respectiv comisar șef Paraschiv Calițoiu, șeful Biroului Cercetări Penale din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi, și comisar șef Traian Burețea, șeful Biroului Investigații Criminale, din cadrul aceleiași secții de poliție. La termenul următor, din data de 23 martie, instanța poate finaliza cercetările judecătorești, dacă cei trei martori care mai sunt de audiat, respectiv Nicolae Olăreanu, fostul șef al Poliției Port Agigea, agentul Florin Stancu și șoferul de la firma transportatoare, cercetat penal în prezent pentru furtul rolelor de tablă - Vasile Novac, se vor prezenta în instanță. Comisarul șef Paraschiv Calițoiu a declarat că nu a avut cunoștință despre vreo înțelegere dintre comisarul Claudiu Bucur și Ion Alexandru, cel căruia polițistul i-ar fi solicitat 15.000 de euro pentru ca ancheta în dosarul celor patru role de tablă ce-l privea pe angajatul său să fie urgentată. „Eu nu am făcut decât ca, în calitatea pe care o aveam, să studiez dosarul dispariției celor patru role metalice. Nu am dat decât niște indicații pur profesionale” - a declarat Calițoiu. Tot acesta a mai declarat că: „după părerea mea, raportat la alte dosare și la complexitatea speței, dosarul era făcut «beton» și foarte repede. După părerea mea, cred că și Ion Alexandru avea o participație penală la acest caz”. Întrebat de judecător de ce nu i-a comunicat părerea lui cu privire la indiciile pe care le vedea el în privința lui Ion Alexandru, Calițoiu a afirmat următoarele: „Aveam unele rezerve privind apariția la dosar a unei diagrame (n.r. - cea pe care Claudiu Bucur l-a „sfătuit” pe Ion Alexandru să o falsifice), care nu respecta cronologia și mi s-a părut a fi suspectă. Ceea ce s-a dovedit ulterior a fi o suspiciune fondată. Nu aveam indicii cu privire la activitatea lui Bucur, ci indicii și dubii, per ansamblu, privind complexitatea acestui dosar, care m-au făcut să spun că «Aici sunt lucruri necurate»”. Interesant este faptul că, în prezent, se efectuează cercetări penale și cu privire la implicarea lui Ion Alexandru în furtul celor patru role de tablă, mai ales că acesta i-a dat informația exactă lui Bucur cu privire la locul în care s-ar afla rolele de tablă furate. Bucur, „singurul specialist“?? Comisarul șef Traian Burețea, șeful direct al lui Bucur, după ce a descris întregul curs al cazului privind rolele de tablă, a declarat că dosarul respectiv, fiind deosebit de complex (?!) (era doar un furt de tablă, nu găsirea Atlantidei!), a fost preluat de Bucur, care „era singurul specialist din cadrul Biroului pe acest domeniu” (n.r. - dacă varianta expusă în instanță de denunțătorul Ion Alexandru este reală, respectiv că el a făcut toate demersurile în vederea depistării rolelor de tablă și i-a dat mură-n gură comisarului Bucur toate informațiile, oare reputația lui Bucur, de „unic specialist”, nu face de râs întreaga Poliție Transporturi Constanța?). Mai mult decât atât, tot comisarul șef Burețea a declarat, ieri, în fața judecătorilor, că „în cadrul Biroului, cauzele complexe erau soluționate ori de Bucur, ori de mine”, o altă afirmație, care, cântărind după gradul înalt de „profesionalism” de care a dat dovadă Claudiu Bucur este mai mult o altă „palmă” dată Poliției Transporturi constănțene, în mod inconștient, se pare…