„Comando”-ul care a luat cu asalt plajele de la malul mării!

Tot mai mulți adolescenți și tineri din țară și-au făcut un obicei din a migra, vara, spre litoral. Ei nu vin însă doar pentru distracție…. Provenind din familii preponderent sărace sau în care nu s-a pus prea mult accent pe educație, ei fug de acasă și se refugiază la malul mării avizi de nou, dornici de distracție și nerăbdători să încerce noi experiențe. Cum puținii bani de buzunar cu care au venit se evaporă extrem de repede, ei se unesc și pun la cale „planul de supraviețuire”! Acesta nu se concretizează însă a presta o muncă cinstită la terase sau pe plajă, ci vânând momentele de neatenție ale turiștilor și a le fura bunurile cele mai de preț pe care le au asupra lor.Pe această cale au pornit și trei tineri din județul Olt care au ajuns să fie cercetați de polițiștii din Costinești pentru că ar fi implicați în comiterea mai multor furturi.Oamenii legii au fost sesizați, la data de 26 iulie, în jurul orei 11, de către un turist care s-a plâns că i-a fost furată o tabletă electronică în valoare de 2.100 de lei.Oamenii legii, ajutați de colegii lor de la Serviciul Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Constanța, i-au depistat în scurt timp pe Albert C., de 20 de ani, Gheorghe S., de 25 de ani, și Iulian Alexandru J., de 20 de ani, cu toții din județul Olt, care aveau asupra lor tableta furată de la turist. Pe lângă aceasta, nu mică le-a fost surpriza polițiștilor când au găsit în bagajele lor alte opt telefoane mobile fără cartele, două camere foto și alte bunuri reprezentând „capturile” celor trei tineri în ultimele lor zile de „muncă” pe litoralul românesc.Mai mult decât atât, din verificările efectuate s-a stabilit că Albert C. este suspect de comiterea a cinci furturi de pe plaja din Costinești, fapte comise în perioada 24 - 27 iulie și înregistrate inițial cu autor necunoscut.De asemenea, Iulian Alexandru J. era dat în urmărire națională din data de 5 iulie, pe numele său fiind emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea în baza unei sentințe emise de Judecătoria Slatina. Prin urmare, el a fost introdus în arestul IPJ Constanța, urmând a fi transferat în penitenciar în vederea ispășirii pedepsei.Acestuia îi va ține companie și Albert C., pe numele căruia polițiștii au emis o ordonanță de reținere, el urmând a fi prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă.De precizat faptul că prejudiciul a fost recuperat în proporție de 90 la sută și a fost predat părților vătămate.